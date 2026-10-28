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Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре вырос на 6,3%

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре вырос на 6,3% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре вырос на 6,3%

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 65,4 миллиарда долларов, сообщает | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:11+0300

2026-10-28T12:11+0300

2026-10-28T12:11+0300

мировая экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 окт - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 65,4 миллиарда долларов, сообщает национальный статистический комитет. "Внешнеторговый оборот республики за январь-сентябрь 2026 года составил 65,4 миллиарда долларов и увеличился по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 3,9 миллиарда долларов, или на 6,3%", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. По данным комитета, объем экспорта из Узбекистана по итогам января-сентября снизился на 5,5%, до 25,843 миллиарда долларов, импорта – вырос на 15,7%, до 39,56 миллиард. Отрицательное сальдо в торговле увеличилось до 13,717 миллиарда долларов с 6,858 миллиарда долларов годом ранее. Главными экспортным статьями Узбекистана были услуги (37,6% от общего объема экспорта), промышленные товары (14,7%), золото (10,8%), продовольственные товары (8,9%). Главными импортными статьями Узбекистана оставались машины и оборудование (32,5%), промтовары (14,5%), услуги (13%) и химическая продукция (12,1%). Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам прошлого года вырос на 20,7% по сравнению с годом ранее и составил 81,2 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта увеличился на 24%, до 33,812 миллиарда долларов, импорта – на 18,5%, до 47,355 миллиарда.

узбекистан

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мировая экономика, узбекистан