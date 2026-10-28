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Торговый оборот Узбекистана с Россией в январе-сентябре вырос на 10,5%

Торговый оборот Узбекистана с Россией в январе-сентябре вырос на 10,5% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Торговый оборот Узбекистана с Россией в январе-сентябре вырос на 10,5%

Торговый оборот Узбекистана с Россией в январе-сентябре 2026 года увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 10,473 миллиарда... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:26+0300

2026-10-28T12:26+0300

2026-10-28T12:28+0300

россия

мировая экономика

узбекистан

китай

казахстан

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ТАШКЕНТ, 28 окт – ПРАЙМ. Торговый оборот Узбекистана с Россией в январе-сентябре 2026 года увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 10,473 миллиарда долларов, следует из данных национального комитета по статистике республики, которые изучило РИА Новости. Ранее статкомитет сообщал, что общий внешнеторговый оборот Узбекистана за девять месяцев этого года вырос на 6,3% и составил 65,4 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта из республики снизился на 5,5%, до 25,8 миллиарда долларов, импорт вырос на 15,7%, до 39,56 миллиарда долларов Согласно таблицам на сайте ведомства, торговый оборот Узбекистана с Россией в январе-сентябре составил 10,473 миллиарда долларов против 9,474 миллиарда долларов годом ранее. Таким образом рост составил 10,5% По данным статистики, объем узбекского экспорта в РФ за девять месяцев достиг 3,526 миллиарда долларов, импорта из РФ – 6,948 миллиарда долларов. Ведомство не приводит динамики по данным показателям. При этом Россия заняла традиционное первое место по объему поставок узбекской продукции на внешние рынки – 13,6% в общем объеме узбекского экспорта. Импорт из России занимает второе место – 17,6%, уступая только Китаю (32,5% узбекского импорта). Согласно материалам ведомства, в январе-сентябре Россия с долей 16% в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана заняла второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики. Китай с долей 23,2% остается на первом месте, Казахстан (6,5%) замыкает тройку.

узбекистан

китай

казахстан

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россия, мировая экономика, узбекистан, китай, казахстан