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Обращений от россиян в связи с столкновением поездов в Испании не поступало
Обращений от россиян в связи с столкновением поездов в Испании не поступало - 28.10.2026, ПРАЙМ
Обращений от россиян в связи с столкновением поездов в Испании не поступало
Обращений от российских туристов в страховые компании и туроператорам в связи со столкновением поездов в Испании не поступало, сообщил РИА Новости руководитель... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:32+0300
2026-10-28T14:32+0300
2026-10-28T14:32+0300
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российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Обращений от российских туристов в страховые компании и туроператорам в связи со столкновением поездов в Испании не поступало, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду. По данным телеканала Antena 3, по меньшей мере 50 человек погибли. Посольство России в Испании сообщило агентству, что не получало обращений от россиян в связи со столкновением поездов.
"По данным на данный момент, обращений от туристов в страховые компании и к туроператорам в связи с трагедией не поступало", - сказал Абдюханов.
Он отметил, что организованный туристический поток в Испанию сейчас невелик, однако нельзя исключать, что среди пассажиров поездов могли быть самостоятельные туристы из России.
Союз запросил информацию у страховых компаний о возможных обращениях российских организованных туристов и направил запросы туроператорам, которые организуют поездки в Европу.
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бизнес, туризм, россия, испания, европа, российский союз туриндустрии
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ИСПАНИЯ, ЕВРОПА, Российский союз туриндустрии
Обращений от россиян в связи с столкновением поездов в Испании не поступало
РСТ: обращений от россиян в связи с столкновением поездов в Испании не поступало
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Обращений от российских туристов в страховые компании и туроператорам в связи со столкновением поездов в Испании не поступало, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду. По данным телеканала Antena 3, по меньшей мере 50 человек погибли. Посольство России в Испании сообщило агентству, что не получало обращений от россиян в связи со столкновением поездов.
"По данным на данный момент, обращений от туристов в страховые компании и к туроператорам в связи с трагедией не поступало", - сказал Абдюханов.
Он отметил, что организованный туристический поток в Испанию сейчас невелик, однако нельзя исключать, что среди пассажиров поездов могли быть самостоятельные туристы из России.
Союз запросил информацию у страховых компаний о возможных обращениях российских организованных туристов и направил запросы туроператорам, которые организуют поездки в Европу.