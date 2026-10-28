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Орешкин назвал страны Африки ключевым драйвером роста мировой экономики
Орешкин назвал страны Африки ключевым драйвером роста мировой экономики - 28.10.2026, ПРАЙМ
Орешкин назвал страны Африки ключевым драйвером роста мировой экономики
Страны Африки будут ключевым драйвером роста мировой экономики в ближайшие 50 лет, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:15+0300
2026-10-28T15:15+0300
2026-10-28T15:15+0300
мировая экономика
африка
москва
максим орешкин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Страны Африки будут ключевым драйвером роста мировой экономики в ближайшие 50 лет, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Мы видим, что как раз африканские страны начинают становиться лидерами глобального экономического роста. И очевидно, что в ближайшие 50 лет, когда африканские страны будут ключевым элементом глобального роста", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка.
По его словам, сегодня 20% населения планеты живет в Африке, а к 2063 году эта цифра увеличится до 30%.
Еще быстрее будет расти доля Африки в населении трудоспособного возраста, считает Орешкин. Уже сегодня 12 из 20 самых быстрорастущих стран находится на африканском континенте, а к 2063 году будет уже 17 из 20.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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мировая экономика, африка, москва, максим орешкин
Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА, Максим Орешкин
Орешкин назвал страны Африки ключевым драйвером роста мировой экономики
Орешкин: страны Африки будут ключевым драйвером роста мировой экономики в ближайшие 50 лет
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Страны Африки будут ключевым драйвером роста мировой экономики в ближайшие 50 лет, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Мы видим, что как раз африканские страны начинают становиться лидерами глобального экономического роста. И очевидно, что в ближайшие 50 лет, когда африканские страны будут ключевым элементом глобального роста", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка.
По его словам, сегодня 20% населения планеты живет в Африке, а к 2063 году эта цифра увеличится до 30%.
Еще быстрее будет расти доля Африки в населении трудоспособного возраста, считает Орешкин. Уже сегодня 12 из 20 самых быстрорастущих стран находится на африканском континенте, а к 2063 году будет уже 17 из 20.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.