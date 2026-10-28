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Орешкин назвал страны Африки ключевым драйвером роста мировой экономики

Орешкин назвал страны Африки ключевым драйвером роста мировой экономики - 28.10.2026, ПРАЙМ

Орешкин назвал страны Африки ключевым драйвером роста мировой экономики

Страны Африки будут ключевым драйвером роста мировой экономики в ближайшие 50 лет, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:15+0300

2026-10-28T15:15+0300

2026-10-28T15:15+0300

мировая экономика

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москва

максим орешкин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Страны Африки будут ключевым драйвером роста мировой экономики в ближайшие 50 лет, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Мы видим, что как раз африканские страны начинают становиться лидерами глобального экономического роста. И очевидно, что в ближайшие 50 лет, когда африканские страны будут ключевым элементом глобального роста", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка. По его словам, сегодня 20% населения планеты живет в Африке, а к 2063 году эта цифра увеличится до 30%. Еще быстрее будет расти доля Африки в населении трудоспособного возраста, считает Орешкин. Уже сегодня 12 из 20 самых быстрорастущих стран находится на африканском континенте, а к 2063 году будет уже 17 из 20. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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мировая экономика, африка, москва, максим орешкин