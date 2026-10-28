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Орешкин заявил, что западные страны любят называть российский флот теневым - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Орешкин заявил, что западные страны любят называть российский флот теневым
Орешкин заявил, что западные страны любят называть российский флот теневым - 28.10.2026, ПРАЙМ
Орешкин заявил, что западные страны любят называть российский флот теневым
Западные страны любят называть российский флот теневым, но он таковым не является, он работает и перевозит товары и энергетические ресурсы, заявил замглавы... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:19+0300
2026-10-28T15:19+0300
россия
москва
максим орешкин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Западные страны любят называть российский флот теневым, но он таковым не является, он работает и перевозит товары и энергетические ресурсы, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Западные страны любят называть российский флот теневым, но он теневой для них, потому что они его не видят. На самом деле, все больше и больше их флот становится теневым, потому что он становится маржинальным и обслуживающим все меньше и меньше", - сказал Орешкин, общаясь с участниками медиафорума Россия-Африка. "Наш российский флот, он вполне понятный, он работает, он перевозит товары, энергетические ресурсы - никаким теневым он не является. Западные партнеры просто ослепли, и все для них стало теневым", - добавил он. Орешкин также сказал, что Россия за последние четыре года полностью изменила работу своих финансовых механизмов взаимосвязи с другими странами. "Они при этом стали более гибкими, зачастую даже где-то более дешевыми. То есть, механизмы есть, ими можно уже сейчас пользоваться. Это и традиционные механизмы в виде корреспондентских банковских отношений. Это и дочерние банки, это и банковские финансовые институты, и новые механизмы с использованием цифровых решений - с использованием криптовалют, цифровых финансовых активов и так далее", - подчеркнул замглавы администрации президента. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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40
192
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россия, москва, максим орешкин
РОССИЯ, МОСКВА, Максим Орешкин
15:19 28.10.2026
 
Орешкин заявил, что западные страны любят называть российский флот теневым

Орешкин: Запад любит называть российский флот теневым, но он не является таковым

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Западные страны любят называть российский флот теневым, но он таковым не является, он работает и перевозит товары и энергетические ресурсы, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Западные страны любят называть российский флот теневым, но он теневой для них, потому что они его не видят. На самом деле, все больше и больше их флот становится теневым, потому что он становится маржинальным и обслуживающим все меньше и меньше", - сказал Орешкин, общаясь с участниками медиафорума Россия-Африка.
"Наш российский флот, он вполне понятный, он работает, он перевозит товары, энергетические ресурсы - никаким теневым он не является. Западные партнеры просто ослепли, и все для них стало теневым", - добавил он.
Орешкин также сказал, что Россия за последние четыре года полностью изменила работу своих финансовых механизмов взаимосвязи с другими странами.
"Они при этом стали более гибкими, зачастую даже где-то более дешевыми. То есть, механизмы есть, ими можно уже сейчас пользоваться. Это и традиционные механизмы в виде корреспондентских банковских отношений. Это и дочерние банки, это и банковские финансовые институты, и новые механизмы с использованием цифровых решений - с использованием криптовалют, цифровых финансовых активов и так далее", - подчеркнул замглавы администрации президента.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯМОСКВАМаксим Орешкин
 
 
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