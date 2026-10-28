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Цифровой суверенитет в мире становится все важнее, заявил Орешкин - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Цифровой суверенитет в мире становится все важнее, заявил Орешкин
Цифровой суверенитет в мире становится все важнее, заявил Орешкин - 28.10.2026, ПРАЙМ
Цифровой суверенитет в мире становится все важнее, заявил Орешкин
Цифровой суверенитет в мире становится все важнее в условиях изменения глобальной экономики, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:19+0300
2026-10-28T15:19+0300
россия
мировая экономика
москва
максим орешкин
amazon
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Цифровой суверенитет в мире становится все важнее в условиях изменения глобальной экономики, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Изменение глобальной экономики, ее структуры, ведет, конечно же, к серьезной волатильности. И именно в такой момент хорошо ощущается, насколько важным является вопрос суверенитета. Причем суверенитет в сегодняшнем мире - это не только традиционные вещи, к которыми мы привыкли (это и продовольственный суверенитет, энергетический суверенитет, собственная логистика, транспортная, финансовая), но все большую роль начинает играть новый уровень суверенитета - цифровой суверенитет", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка. Он пояснил, что речь идет об информационных системах, социальных сетях, мессенджерах, искусственном интеллекте и тех цифровых платформах, которыми люди пользуются каждый день. По словам Орешкина, у России есть свои конкурентоспособные решения в цифровой сфере. "А с учетом того подхода, когда мы готовы реализовывать такие проекты на партнерской основе, вместе с локальными партнерами, с полным требованием соблюдения локального суверенитета, я считаю, что это предложение России носит уникальный характер", - уточнил он. Также в современном мире все большее значение приобретает вопрос платформенного суверенитета, продолжил Орешкин. "И мы видим, что именно здесь есть такие большие риски так называемого платформенного колониализма, когда владельцы платформ получают контроль над теми или иными процессами в экономике... и тем самым снимают с этих экономик платформенную ренту", - отметил Орешкин. Чтобы этого не происходило, нужно обладать и платформенным суверенитетом, заключил он. В качестве примера он привел компанию Amazon. По словам Орешкина, эта компания забирает себе значительную часть экономической выгоды от обеспечения процесса торговли в стране ее присутствия, забирает все данные, на которых работает платформа. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
россия, мировая экономика, москва, максим орешкин, amazon
РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, Максим Орешкин, Amazon
15:19 28.10.2026
 
Цифровой суверенитет в мире становится все важнее, заявил Орешкин

Орешкин: цифровой суверенитет в мире становится все важнее в условиях глобальной экономики

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Цифровой суверенитет в мире становится все важнее в условиях изменения глобальной экономики, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Изменение глобальной экономики, ее структуры, ведет, конечно же, к серьезной волатильности. И именно в такой момент хорошо ощущается, насколько важным является вопрос суверенитета. Причем суверенитет в сегодняшнем мире - это не только традиционные вещи, к которыми мы привыкли (это и продовольственный суверенитет, энергетический суверенитет, собственная логистика, транспортная, финансовая), но все большую роль начинает играть новый уровень суверенитета - цифровой суверенитет", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка.
Он пояснил, что речь идет об информационных системах, социальных сетях, мессенджерах, искусственном интеллекте и тех цифровых платформах, которыми люди пользуются каждый день.
По словам Орешкина, у России есть свои конкурентоспособные решения в цифровой сфере. "А с учетом того подхода, когда мы готовы реализовывать такие проекты на партнерской основе, вместе с локальными партнерами, с полным требованием соблюдения локального суверенитета, я считаю, что это предложение России носит уникальный характер", - уточнил он.
Также в современном мире все большее значение приобретает вопрос платформенного суверенитета, продолжил Орешкин.
"И мы видим, что именно здесь есть такие большие риски так называемого платформенного колониализма, когда владельцы платформ получают контроль над теми или иными процессами в экономике... и тем самым снимают с этих экономик платформенную ренту", - отметил Орешкин.
Чтобы этого не происходило, нужно обладать и платформенным суверенитетом, заключил он.
В качестве примера он привел компанию Amazon. По словам Орешкина, эта компания забирает себе значительную часть экономической выгоды от обеспечения процесса торговли в стране ее присутствия, забирает все данные, на которых работает платформа.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯМировая экономикаМОСКВАМаксим ОрешкинAmazon
 
 
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