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Орешкин рассказал о цифровом контуре России

Орешкин рассказал о цифровом контуре России - 28.10.2026, ПРАЙМ

Орешкин рассказал о цифровом контуре России

Собственный цифровой контур позволяет России не быть платформенной колонией любой другой страны, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:22+0300

2026-10-28T15:22+0300

2026-10-28T15:22+0300

россия

технологии

москва

максим орешкин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Собственный цифровой контур позволяет России не быть платформенной колонией любой другой страны, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка. "Цифровой контур - соцсети, мессенджеры, такси, платформенная торговля, платформы в здравоохранении, в образовании - все это сейчас имеет наше локальное производство, локальные программные продукты, локальные компании. Это позволяет России не быть платформенной колонией любой другой страны и чувствовать себя безопасно и не зависеть ни от кого", - сказал Орешкин. Он отметил, что помимо цифровых технологий, Россия за последние годы достигла суверенитета в целом ряде областей – например, стала одним из крупнейших экспортеров продовольствия на глобальный рынок, развивает собственные технологии в ТЭК, имеет собственную платежную систему. "И вот этим суверенитетом на всех этих этапах, во всех этих элементах мы готовы делиться, вместе с нашими странами-партнерами работать, чтобы их собственный суверенитет повышался", - добавил Орешкин. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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