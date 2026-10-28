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Орешкин: ежедневная аудитория "Макса" превышает 90 миллионов пользователей
Орешкин: ежедневная аудитория "Макса" превышает 90 миллионов пользователей - 28.10.2026, ПРАЙМ
Орешкин: ежедневная аудитория "Макса" превышает 90 миллионов пользователей
Ежедневная аудитория национальной платформы "Макс" в настоящее время превышает 90 миллионов пользователей, сообщил замглавы администрации президента России... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:22+0300
2026-10-28T15:22+0300
2026-10-28T15:22+0300
технологии
россия
москва
максим орешкин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Ежедневная аудитория национальной платформы "Макс" в настоящее время превышает 90 миллионов пользователей, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
Выступая на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка, Орешкин отметил, что Россия очень сильно продвинулась в цифровом суверенитете и является одной из трех стран мира, которая обладает полным комплексом цифровых решений.
"На российском рынке доминируют созданные в России социальные сети, мессенджеры. Например, мессенджер "Макс" в настоящее время имеет уже больше 90 миллионов активных дневных пользователей", - сказал Орешкин.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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технологии, россия, москва, максим орешкин
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Максим Орешкин
Орешкин: ежедневная аудитория "Макса" превышает 90 миллионов пользователей
Орешкин: ежедневная аудитория платформы "Макс" превышает 90 миллионов пользователей
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Ежедневная аудитория национальной платформы "Макс" в настоящее время превышает 90 миллионов пользователей, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
Выступая на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка, Орешкин отметил, что Россия очень сильно продвинулась в цифровом суверенитете и является одной из трех стран мира, которая обладает полным комплексом цифровых решений.
"На российском рынке доминируют созданные в России социальные сети, мессенджеры. Например, мессенджер "Макс" в настоящее время имеет уже больше 90 миллионов активных дневных пользователей", - сказал Орешкин.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.