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Орешкин: ежедневная аудитория "Макса" превышает 90 миллионов пользователей

Орешкин: ежедневная аудитория "Макса" превышает 90 миллионов пользователей - 28.10.2026, ПРАЙМ

Орешкин: ежедневная аудитория "Макса" превышает 90 миллионов пользователей

Ежедневная аудитория национальной платформы "Макс" в настоящее время превышает 90 миллионов пользователей, сообщил замглавы администрации президента России... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:22+0300

2026-10-28T15:22+0300

2026-10-28T15:22+0300

технологии

россия

москва

максим орешкин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Ежедневная аудитория национальной платформы "Макс" в настоящее время превышает 90 миллионов пользователей, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Выступая на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка, Орешкин отметил, что Россия очень сильно продвинулась в цифровом суверенитете и является одной из трех стран мира, которая обладает полным комплексом цифровых решений. "На российском рынке доминируют созданные в России социальные сети, мессенджеры. Например, мессенджер "Макс" в настоящее время имеет уже больше 90 миллионов активных дневных пользователей", - сказал Орешкин. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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