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Орешкин заявил, что западная финансовая система безнадежно отстала

Орешкин заявил, что западная финансовая система безнадежно отстала - 28.10.2026, ПРАЙМ

Орешкин заявил, что западная финансовая система безнадежно отстала

Западная финансовая система безнадежно отстала от передовых технологических решений, которые есть в России и в других странах, заявил замглавы администрации... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:22+0300

2026-10-28T15:22+0300

2026-10-28T15:22+0300

финансы

россия

африка

москва

максим орешкин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Западная финансовая система безнадежно отстала от передовых технологических решений, которые есть в России и в других странах, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. На встрече с участниками медиафорума Россия-Африка Орешкин отметил, что качество финансовых услуг с применением современных цифровых технологий в России - одно из лучших в мире. "Когда европейцы приезжают в Россию и узнают, что здесь мгновенно можно бесплатно перевести деньги со счета на счет любому человеку в стране, они удивляются, что такие сервисы работают. Потому что западная финансовая система, западные банки уже безнадежно и, как мне кажется, навсегда отстали от передовых решений, которые есть в России и в других странах", - сказал он. При этом Орешкин отметил, что в странах Африки тоже есть цифровые и технологические решения, "которые европейцам даже не снились". "Поэтому где-то и Россия будет учиться вместе с африканскими партнерами и переносить опыт в Россию, где-то мы будем делиться", - добавил он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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финансы, россия, африка, москва, максим орешкин