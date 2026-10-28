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У России нет задачи заработать на африканских партнерах, заявил Орешкин

У России нет задачи заработать на африканских партнерах, заявил Орешкин - 28.10.2026, ПРАЙМ

У России нет задачи заработать на африканских партнерах, заявил Орешкин

Задачи заработать на африканских партнерах у России нет, есть задача развивать суверенитет и безопасность каждой страны континента, заявил замглавы... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:22+0300

2026-10-28T15:22+0300

2026-10-28T15:22+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Задачи заработать на африканских партнерах у России нет, есть задача развивать суверенитет и безопасность каждой страны континента, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Мы понимаем, что вместе с африканскими партнерами мы станем сильнее. У нас нет задачи заработать на африканских (партнерах - ред.). Есть задача вместе продвигать и суверенитет, и безопасность, и технологические уровни развития каждой страны", - сказал Орешкин, общаясь с участниками медиафорума Россия-Африка. Так, по его словам, например, российские цифровые платформы при выходе на рынок той или иной африканской страны будут искать локальных партнеров и переносить свою базу знаний. "Коллеги готовы выходить, например, на рынок в Танзании. Готовы работать с Танзанией, обязательно ищется локальный партнер. Вся база знаний переносится в страну. Весь оборот данных, сервера - все находятся в стране. То есть, по сути, местная компания с использованием российского опыта начинает работать на местном рынке. И она становится частью глобальной сети, но независимой частью этой глобальной сети, полностью обеспечивая суверенитет", - пояснил он. Орешкин подчеркнул, что при таком формате сотрудничества "выключить сервис из Москвы будет невозможно". Все управление осуществляется локально. Кроме того, происходит обучение инженеров, обучение IT-специалистов. "В России сейчас самый низкий уровень безработицы среди всех крупных экономик - 2,2%. Это означает, что у России просто не хватит специалистов управлять всем во всех странах мира. Нам важно, чтобы были локальные партнеры. Нам важно, чтобы это было местное решение", - подчеркнул он. В противовес он привел компанию Uber. "(Она - ред.) приходит - 25%, а то и больше, сразу уходит в материнскую компанию, деньги изымаются. Все сервера - в США, все управления и все данные - в США. Это просто эксплуатация локального рынка", - пояснил Орешкин. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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