Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У России нет задачи заработать на африканских партнерах, заявил Орешкин - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/oreshkin-874707793.html
У России нет задачи заработать на африканских партнерах, заявил Орешкин
У России нет задачи заработать на африканских партнерах, заявил Орешкин - 28.10.2026, ПРАЙМ
У России нет задачи заработать на африканских партнерах, заявил Орешкин
Задачи заработать на африканских партнерах у России нет, есть задача развивать суверенитет и безопасность каждой страны континента, заявил замглавы... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:22+0300
2026-10-28T15:22+0300
россия
бизнес
москва
сша
танзания
максим орешкин
uber
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874707793.jpg?1793190149
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Задачи заработать на африканских партнерах у России нет, есть задача развивать суверенитет и безопасность каждой страны континента, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Мы понимаем, что вместе с африканскими партнерами мы станем сильнее. У нас нет задачи заработать на африканских (партнерах - ред.). Есть задача вместе продвигать и суверенитет, и безопасность, и технологические уровни развития каждой страны", - сказал Орешкин, общаясь с участниками медиафорума Россия-Африка. Так, по его словам, например, российские цифровые платформы при выходе на рынок той или иной африканской страны будут искать локальных партнеров и переносить свою базу знаний. "Коллеги готовы выходить, например, на рынок в Танзании. Готовы работать с Танзанией, обязательно ищется локальный партнер. Вся база знаний переносится в страну. Весь оборот данных, сервера - все находятся в стране. То есть, по сути, местная компания с использованием российского опыта начинает работать на местном рынке. И она становится частью глобальной сети, но независимой частью этой глобальной сети, полностью обеспечивая суверенитет", - пояснил он. Орешкин подчеркнул, что при таком формате сотрудничества "выключить сервис из Москвы будет невозможно". Все управление осуществляется локально. Кроме того, происходит обучение инженеров, обучение IT-специалистов. "В России сейчас самый низкий уровень безработицы среди всех крупных экономик - 2,2%. Это означает, что у России просто не хватит специалистов управлять всем во всех странах мира. Нам важно, чтобы были локальные партнеры. Нам важно, чтобы это было местное решение", - подчеркнул он. В противовес он привел компанию Uber. "(Она - ред.) приходит - 25%, а то и больше, сразу уходит в материнскую компанию, деньги изымаются. Все сервера - в США, все управления и все данные - в США. Это просто эксплуатация локального рынка", - пояснил Орешкин. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
москва
сша
танзания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, москва, сша, танзания, максим орешкин, uber
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, США, ТАНЗАНИЯ, Максим Орешкин, Uber
15:22 28.10.2026
 
У России нет задачи заработать на африканских партнерах, заявил Орешкин

Орешкин: у России нет задачи заработать на африканских партнерах

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Задачи заработать на африканских партнерах у России нет, есть задача развивать суверенитет и безопасность каждой страны континента, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Мы понимаем, что вместе с африканскими партнерами мы станем сильнее. У нас нет задачи заработать на африканских (партнерах - ред.). Есть задача вместе продвигать и суверенитет, и безопасность, и технологические уровни развития каждой страны", - сказал Орешкин, общаясь с участниками медиафорума Россия-Африка.
Так, по его словам, например, российские цифровые платформы при выходе на рынок той или иной африканской страны будут искать локальных партнеров и переносить свою базу знаний.
"Коллеги готовы выходить, например, на рынок в Танзании. Готовы работать с Танзанией, обязательно ищется локальный партнер. Вся база знаний переносится в страну. Весь оборот данных, сервера - все находятся в стране. То есть, по сути, местная компания с использованием российского опыта начинает работать на местном рынке. И она становится частью глобальной сети, но независимой частью этой глобальной сети, полностью обеспечивая суверенитет", - пояснил он.
Орешкин подчеркнул, что при таком формате сотрудничества "выключить сервис из Москвы будет невозможно". Все управление осуществляется локально. Кроме того, происходит обучение инженеров, обучение IT-специалистов.
"В России сейчас самый низкий уровень безработицы среди всех крупных экономик - 2,2%. Это означает, что у России просто не хватит специалистов управлять всем во всех странах мира. Нам важно, чтобы были локальные партнеры. Нам важно, чтобы это было местное решение", - подчеркнул он.
В противовес он привел компанию Uber. "(Она - ред.) приходит - 25%, а то и больше, сразу уходит в материнскую компанию, деньги изымаются. Все сервера - в США, все управления и все данные - в США. Это просто эксплуатация локального рынка", - пояснил Орешкин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯБизнесМОСКВАСШАТАНЗАНИЯМаксим ОрешкинUber
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала