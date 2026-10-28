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Орешкин назвал долю национальных валют в международных платежах России
Орешкин назвал долю национальных валют в международных платежах России - 28.10.2026, ПРАЙМ
Орешкин назвал долю национальных валют в международных платежах России
Доля национальных валют, включая рубль, в международных платежах России составляет 85%, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:25+0300
2026-10-28T15:25+0300
2026-10-28T15:25+0300
рынок
россия
африка
европа
москва
максим орешкин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Доля национальных валют, включая рубль, в международных платежах России составляет 85%, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Если в 2021 году с нашим оборотом внешней торговли примерно в полтриллиона долларов у нас 85% платежей были в долларах и евро, то сегодня ситуация обратная: 85% - это национальные валюты: рубль, валюты стран-партнеров", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка.
По словам Орешкина, из этого можно сделать вывод, что санкционное давление привело к тому, что Россия смогла обеспечить свой суверенитет, в том числе во взаимоотношениях с другими странами.
Он напомнил, что в 2022 году многие международные банки единомоментно ушли из России, и тогда было непросто перестраивать международную торговлю.
"Как раз бизнес нашел способы проведения платежей, установил новые контакты. Россия серьезно изменила географию своей международной торговли. Доля Европы начала резко падать, перспективных рынков Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Африки - начала расти. И в том числе мы видим, как быстро растет товарооборот России и Африки. Да, пока что не очень высокие значения, но прибавляет и будет прибавлять дальше", - отметил Орешкин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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рынок, россия, африка, европа, москва, максим орешкин
Рынок, РОССИЯ, АФРИКА, ЕВРОПА, МОСКВА, Максим Орешкин
Орешкин назвал долю национальных валют в международных платежах России
Орешкин: доля национальных валют в международных платежах России составляет 85%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Доля национальных валют, включая рубль, в международных платежах России составляет 85%, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Если в 2021 году с нашим оборотом внешней торговли примерно в полтриллиона долларов у нас 85% платежей были в долларах и евро, то сегодня ситуация обратная: 85% - это национальные валюты: рубль, валюты стран-партнеров", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка.
По словам Орешкина, из этого можно сделать вывод, что санкционное давление привело к тому, что Россия смогла обеспечить свой суверенитет, в том числе во взаимоотношениях с другими странами.
Он напомнил, что в 2022 году многие международные банки единомоментно ушли из России, и тогда было непросто перестраивать международную торговлю.
"Как раз бизнес нашел способы проведения платежей, установил новые контакты. Россия серьезно изменила географию своей международной торговли. Доля Европы начала резко падать, перспективных рынков Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Африки - начала расти. И в том числе мы видим, как быстро растет товарооборот России и Африки. Да, пока что не очень высокие значения, но прибавляет и будет прибавлять дальше", - отметил Орешкин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.