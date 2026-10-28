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Орешкин прокомментировал отключение Visa и Mastercard

Орешкин прокомментировал отключение Visa и Mastercard - 28.10.2026, ПРАЙМ

Орешкин прокомментировал отключение Visa и Mastercard

Расчет стран Запада на вытеснение России из мировой экономики путем отключения карт Visa и Mastercard не оправдался, заявил замглавы администрации президента... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:25+0300

2026-10-28T15:25+0300

2026-10-28T15:25+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Расчет стран Запада на вытеснение России из мировой экономики путем отключения карт Visa и Mastercard не оправдался, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "В 2022 году, когда западные страны начали активно объявлять санкции против России, главный расчет был на дестабилизацию контура международных взаимоотношений и международных финансов. В феврале-марте 2022 года, буквально за несколько дней Visa и Mastercard заблокировали все операции в российской экономике. SWIFT заблокировал большую часть проведения международных платежей", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка. "Но в результате, благодаря тому, что мы готовились к такому сценарию, уход Visa и Mastercard не означал остановку платежей внутри страны. Все карты продолжали работать, потому что был обеспечен внутренний суверенитет, была создана национальная система платежных карт, и все транзакции, все центры обработки обработки транзакций в тот момент уже находились в России", - продолжил он. Поэтому уход Visa и Mastercard всего лишь означал, что западные компании перестали зарабатывать на России, заявил Орешкин. "Раньше с каждого платежа внутри страны часть денег уходила либо в США, в компанию Visa, либо в Mastercard в Европу. Сегодня это локальная платежная система, значит, все деньги остаются здесь, в России. И то же самое с международными платежами", - пояснил он. Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года, однако выпущенные ими до этого времени карты по-прежнему работают в России. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы "Мир". Карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота в России к концу 2027 года, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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россия, финансы, запад, сша, европа, максим орешкин, анатолий аксаков, visa, mastercard, swift