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Взаимный турпоток России и Африки будет активно расти, заявил Орешкин

Взаимный турпоток России и Африки будет активно расти, заявил Орешкин - 28.10.2026, ПРАЙМ

Взаимный турпоток России и Африки будет активно расти, заявил Орешкин

Взаимный туристический поток России и Африки будет активно расти, уверен замглавы администрации президента России Максим Орешкин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:25+0300

2026-10-28T15:25+0300

2026-10-28T15:25+0300

туризм

бизнес

россия

африка

москва

максим орешкин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Взаимный туристический поток России и Африки будет активно расти, уверен замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Туризм - это тоже одно из важных направлений сотрудничества. Я уверен, что больше и больше - дополнительные миллионы и российских туристов, и обратного потока из Африки в Россию, - то, что будет наши страны связывать", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка. Он добавил, что и Африка, и Россия имеют разнообразную географию, природу, а также интересную культуру и историю. "На самом деле я уверен, что поток российских туристов в Африку будет активно расти, так же как и встречный поток туристов из Африки в Россию", - подчеркнул он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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туризм, бизнес, россия, африка, москва, максим орешкин