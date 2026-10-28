https://1prime.ru/20261028/oreshkin-874708541.html
Взаимный турпоток России и Африки будет активно расти, заявил Орешкин
Взаимный турпоток России и Африки будет активно расти, заявил Орешкин - 28.10.2026, ПРАЙМ
Взаимный турпоток России и Африки будет активно расти, заявил Орешкин
Взаимный туристический поток России и Африки будет активно расти, уверен замглавы администрации президента России Максим Орешкин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:25+0300
2026-10-28T15:25+0300
2026-10-28T15:25+0300
туризм
бизнес
россия
африка
москва
максим орешкин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Взаимный туристический поток России и Африки будет активно расти, уверен замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Туризм - это тоже одно из важных направлений сотрудничества. Я уверен, что больше и больше - дополнительные миллионы и российских туристов, и обратного потока из Африки в Россию, - то, что будет наши страны связывать", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка.
Он добавил, что и Африка, и Россия имеют разнообразную географию, природу, а также интересную культуру и историю.
"На самом деле я уверен, что поток российских туристов в Африку будет активно расти, так же как и встречный поток туристов из Африки в Россию", - подчеркнул он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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туризм, бизнес, россия, африка, москва, максим орешкин
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Максим Орешкин
Взаимный турпоток России и Африки будет активно расти, заявил Орешкин
Орешкин: взаимный туристический поток России и Африки будет активно расти
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Взаимный туристический поток России и Африки будет активно расти, уверен замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Туризм - это тоже одно из важных направлений сотрудничества. Я уверен, что больше и больше - дополнительные миллионы и российских туристов, и обратного потока из Африки в Россию, - то, что будет наши страны связывать", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка.
Он добавил, что и Африка, и Россия имеют разнообразную географию, природу, а также интересную культуру и историю.
"На самом деле я уверен, что поток российских туристов в Африку будет активно расти, так же как и встречный поток туристов из Африки в Россию", - подчеркнул он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.