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Российские модели ИИ учитывают локальную специфику страны, заявил Орешкин

Российские модели ИИ учитывают локальную специфику страны, заявил Орешкин - 28.10.2026, ПРАЙМ

Российские модели ИИ учитывают локальную специфику страны, заявил Орешкин

Российские модели искусственного интеллекта намного лучше американских и китайских моделей учитывают в своей работе локальную специфику страны, где они... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:25+0300

2026-10-28T15:25+0300

2026-10-28T15:25+0300

технологии

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские модели искусственного интеллекта намного лучше американских и китайских моделей учитывают в своей работе локальную специфику страны, где они используются, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Если посмотреть на технологии искусственного интеллекта, Россия вместе с США и Китаем сейчас лидирует в этом процессе. Наши модели показывают небольшое отставание от американских и китайских, примерно на 6-12 месяцев, но при этом гораздо лучше, чем американские и китайские модели, отрабатывают локальную специфику, будь то в России или в любой другой стране мира", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка. По его словам, российские модели ИИ способны отдавать приоритет локальному контенту на локальных языках с более точным и объемным пониманием местных культурных и исторических особенностей. "Этот опыт и компания "Яндекс", и компания "Сбер", которые работают с искусственным интеллектом у нас в стране, активно переносят к нашим странам - друзьям и партнерам, где также дообучают модели и вместе формируют решения для более четкого, более качественного понимания локальной специфики", - отметил Орешкин. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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