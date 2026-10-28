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Российские модели ИИ учитывают локальную специфику страны, заявил Орешкин - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Российские модели ИИ учитывают локальную специфику страны, заявил Орешкин
Российские модели ИИ учитывают локальную специфику страны, заявил Орешкин - 28.10.2026, ПРАЙМ
Российские модели ИИ учитывают локальную специфику страны, заявил Орешкин
Российские модели искусственного интеллекта намного лучше американских и китайских моделей учитывают в своей работе локальную специфику страны, где они... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:25+0300
2026-10-28T15:25+0300
технологии
россия
сша
китай
москва
максим орешкин
яндекс
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские модели искусственного интеллекта намного лучше американских и китайских моделей учитывают в своей работе локальную специфику страны, где они используются, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Если посмотреть на технологии искусственного интеллекта, Россия вместе с США и Китаем сейчас лидирует в этом процессе. Наши модели показывают небольшое отставание от американских и китайских, примерно на 6-12 месяцев, но при этом гораздо лучше, чем американские и китайские модели, отрабатывают локальную специфику, будь то в России или в любой другой стране мира", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка. По его словам, российские модели ИИ способны отдавать приоритет локальному контенту на локальных языках с более точным и объемным пониманием местных культурных и исторических особенностей. "Этот опыт и компания "Яндекс", и компания "Сбер", которые работают с искусственным интеллектом у нас в стране, активно переносят к нашим странам - друзьям и партнерам, где также дообучают модели и вместе формируют решения для более четкого, более качественного понимания локальной специфики", - отметил Орешкин. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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технологии, россия, сша, китай, москва, максим орешкин, яндекс
Технологии, РОССИЯ, США, КИТАЙ, МОСКВА, Максим Орешкин, Яндекс
15:25 28.10.2026
 
Российские модели ИИ учитывают локальную специфику страны, заявил Орешкин

Орешкин: российские модели ИИ лучше американских и китайских учитывают локальную специфику

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские модели искусственного интеллекта намного лучше американских и китайских моделей учитывают в своей работе локальную специфику страны, где они используются, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Если посмотреть на технологии искусственного интеллекта, Россия вместе с США и Китаем сейчас лидирует в этом процессе. Наши модели показывают небольшое отставание от американских и китайских, примерно на 6-12 месяцев, но при этом гораздо лучше, чем американские и китайские модели, отрабатывают локальную специфику, будь то в России или в любой другой стране мира", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка.
По его словам, российские модели ИИ способны отдавать приоритет локальному контенту на локальных языках с более точным и объемным пониманием местных культурных и исторических особенностей.
"Этот опыт и компания "Яндекс", и компания "Сбер", которые работают с искусственным интеллектом у нас в стране, активно переносят к нашим странам - друзьям и партнерам, где также дообучают модели и вместе формируют решения для более четкого, более качественного понимания локальной специфики", - отметил Орешкин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
 
ТехнологииРОССИЯСШАКИТАЙМОСКВАМаксим ОрешкинЯндекс
 
 
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