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Россия засеяла озимыми 17 миллионов гектаров

Россия засеяла озимыми 17 миллионов гектаров - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия засеяла озимыми 17 миллионов гектаров

Российские аграрии засеяли озимыми уже 17 миллионов гектаров, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут в кулуарах форума Россия-Африка. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:20+0300

2026-10-28T12:20+0300

2026-10-28T12:20+0300

сельское хозяйство

россия

москва

оксана лут

минсельхоз

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские аграрии засеяли озимыми уже 17 миллионов гектаров, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут в кулуарах форума Россия-Африка. "Озимыми на вчера было засеяно 17 миллионов гектар", - сказала она. Лут отметила, что озимый сев проходит нормально. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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