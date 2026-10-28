https://1prime.ru/20261028/ozon-874679798.html

Ozon оценил убытки из-за атак БПЛА на логистические объекты

Ozon оценил убытки из-за атак БПЛА на логистические объекты - 28.10.2026, ПРАЙМ

Ozon оценил убытки из-за атак БПЛА на логистические объекты

Маркетплейс Ozon оценил убытки, связанные с атаками БПЛА на 11 логистических объектов, в 30,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T09:47+0300

2026-10-28T09:47+0300

2026-10-28T09:47+0300

бизнес

финансы

россия

ozon

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon оценил убытки, связанные с атаками БПЛА на 11 логистических объектов, в 30,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Компания отразила 30,1 миллиарда рублей оценочных резервов по убыткам, связанным с атаками БПЛА на 11 логистических объектов", - сказано в сообщении. Отмечается, что они включают ущерб по товарам для продажи, убытки, связанные с выбытием и обесценением оборудования, а также прочие убытки и расходы. "Часть собственных рисков компании была застрахована. Ozon продолжает обсуждение возможных компенсаций со страховыми компаниями", - добавили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, россия, ozon