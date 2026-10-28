https://1prime.ru/20261028/ozon-874679798.html
Ozon оценил убытки из-за атак БПЛА на логистические объекты
Ozon оценил убытки из-за атак БПЛА на логистические объекты - 28.10.2026, ПРАЙМ
Ozon оценил убытки из-за атак БПЛА на логистические объекты
Маркетплейс Ozon оценил убытки, связанные с атаками БПЛА на 11 логистических объектов, в 30,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T09:47+0300
2026-10-28T09:47+0300
2026-10-28T09:47+0300
бизнес
финансы
россия
ozon
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon оценил убытки, связанные с атаками БПЛА на 11 логистических объектов, в 30,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Компания отразила 30,1 миллиарда рублей оценочных резервов по убыткам, связанным с атаками БПЛА на 11 логистических объектов", - сказано в сообщении. Отмечается, что они включают ущерб по товарам для продажи, убытки, связанные с выбытием и обесценением оборудования, а также прочие убытки и расходы. "Часть собственных рисков компании была застрахована. Ozon продолжает обсуждение возможных компенсаций со страховыми компаниями", - добавили там.
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бизнес, финансы, россия, ozon
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Ozon
Ozon оценил убытки из-за атак БПЛА на логистические объекты
Ozon оценил убытки из-за атак БПЛА на логистические объекты в 30,1 миллиарда рублей
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon оценил убытки, связанные с атаками БПЛА на 11 логистических объектов, в 30,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
"Компания отразила 30,1 миллиарда рублей оценочных резервов по убыткам, связанным с атаками БПЛА на 11 логистических объектов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что они включают ущерб по товарам для продажи, убытки, связанные с выбытием и обесценением оборудования, а также прочие убытки и расходы.
"Часть собственных рисков компании была застрахована. Ozon продолжает обсуждение возможных компенсаций со страховыми компаниями", - добавили там.