https://1prime.ru/20261028/ozon-874680026.html

Чистая прибыль Ozon по МСФО в III квартале выросла на четверть

Чистая прибыль Ozon по МСФО в III квартале выросла на четверть - 28.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Ozon по МСФО в III квартале выросла на четверть

Чистая прибыль Ozon по МСФО в третьем квартале выросла на 25% в годовом выражении, до 3,7 миллиарда рублей, сообщила компания. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T09:49+0300

2026-10-28T09:49+0300

2026-10-28T09:49+0300

бизнес

финансы

ozon

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль Ozon по МСФО в третьем квартале выросла на 25% в годовом выражении, до 3,7 миллиарда рублей, сообщила компания. "Чистая прибыль по итогам 3 квартала 2026 года выросла на 25% год к году и составила 3,7 млрд руб", - говорится в сообщении. Выручка группы в третьем квартале выросла в 1,6 раза в годовом выражении, до 421,2 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA группы составила 93 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, ozon