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Чистая прибыль Ozon по МСФО в III квартале выросла на четверть
Чистая прибыль Ozon по МСФО в III квартале выросла на четверть - 28.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Ozon по МСФО в III квартале выросла на четверть
Чистая прибыль Ozon по МСФО в третьем квартале выросла на 25% в годовом выражении, до 3,7 миллиарда рублей, сообщила компания. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T09:49+0300
2026-10-28T09:49+0300
2026-10-28T09:49+0300
бизнес
финансы
ozon
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль Ozon по МСФО в третьем квартале выросла на 25% в годовом выражении, до 3,7 миллиарда рублей, сообщила компания. "Чистая прибыль по итогам 3 квартала 2026 года выросла на 25% год к году и составила 3,7 млрд руб", - говорится в сообщении. Выручка группы в третьем квартале выросла в 1,6 раза в годовом выражении, до 421,2 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA группы составила 93 миллиарда рублей.
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бизнес, финансы, ozon
Чистая прибыль Ozon по МСФО в III квартале выросла на четверть
Чистая прибыль Ozon по МСФО в третьем квартале выросла на 25%, до 3,7 миллиарда рублей
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль Ozon по МСФО в третьем квартале выросла на 25% в годовом выражении, до 3,7 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Чистая прибыль по итогам 3 квартала 2026 года выросла на 25% год к году и составила 3,7 млрд руб", - говорится в сообщении.
Выручка группы в третьем квартале выросла в 1,6 раза в годовом выражении, до 421,2 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA группы составила 93 миллиарда рублей.