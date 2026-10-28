https://1prime.ru/20261028/ozon-874680118.html
Чистая прибыль Ozon по МСФО с начала года составила 18,3 миллиарда рублей
Чистая прибыль Ozon по МСФО с начала года составила 18,3 миллиарда рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Ozon по МСФО с начала года составила 18,3 миллиарда рублей
Чистая прибыль маркетплейса Ozon по МСФО в январе-сентябре 2026 года составила 18,3 миллиарда рублей против убытка в 4,6 миллиарда годом ранее, сообщила... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T09:50+0300
2026-10-28T09:50+0300
2026-10-28T09:50+0300
бизнес
финансы
ozon
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874680118.jpg?1793170206
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль маркетплейса Ozon по МСФО в январе-сентябре 2026 года составила 18,3 миллиарда рублей против убытка в 4,6 миллиарда годом ранее, сообщила компания. Согласно данным отчета, чистая прибыль группы за 9 месяцев 2026 года составила 18,302 миллиарда рублей, тогда как в аналогичном периоде 2025 года компания получила чистый убыток в 4,597 миллиарда рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, ozon
Чистая прибыль Ozon по МСФО с начала года составила 18,3 миллиарда рублей
Чистая прибыль Ozon по МСФО в январе-сентябре составила 18,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль маркетплейса Ozon по МСФО в январе-сентябре 2026 года составила 18,3 миллиарда рублей против убытка в 4,6 миллиарда годом ранее, сообщила компания.
Согласно данным отчета, чистая прибыль группы за 9 месяцев 2026 года составила 18,302 миллиарда рублей, тогда как в аналогичном периоде 2025 года компания получила чистый убыток в 4,597 миллиарда рублей.