https://1prime.ru/20261028/ozon-874680118.html

Чистая прибыль Ozon по МСФО с начала года составила 18,3 миллиарда рублей

Чистая прибыль Ozon по МСФО с начала года составила 18,3 миллиарда рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Ozon по МСФО с начала года составила 18,3 миллиарда рублей

Чистая прибыль маркетплейса Ozon по МСФО в январе-сентябре 2026 года составила 18,3 миллиарда рублей против убытка в 4,6 миллиарда годом ранее, сообщила... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T09:50+0300

2026-10-28T09:50+0300

2026-10-28T09:50+0300

бизнес

финансы

ozon

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль маркетплейса Ozon по МСФО в январе-сентябре 2026 года составила 18,3 миллиарда рублей против убытка в 4,6 миллиарда годом ранее, сообщила компания. Согласно данным отчета, чистая прибыль группы за 9 месяцев 2026 года составила 18,302 миллиарда рублей, тогда как в аналогичном периоде 2025 года компания получила чистый убыток в 4,597 миллиарда рублей.

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бизнес, финансы, ozon