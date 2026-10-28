https://1prime.ru/20261028/ozon-874680201.html
Оборот Ozon по МСФО в III квартале вырос на 42%
Оборот Ozon по МСФО в III квартале вырос на 42% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Оборот Ozon по МСФО в III квартале вырос на 42%
Оборот Ozon от продажи товаров и услуг в третьем квартале 2026 года вырос по МСФО на 42% в годовом выражении, до 1,6 триллиона рублей, сообщила компания. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T09:50+0300
2026-10-28T09:50+0300
2026-10-28T09:50+0300
бизнес
ozon
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874680201.jpg?1793170237
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Оборот Ozon от продажи товаров и услуг в третьем квартале 2026 года вырос по МСФО на 42% в годовом выражении, до 1,6 триллиона рублей, сообщила компания. "В среднем каждый покупатель делает 51 заказ на Ozon в год. В результате оборот (GMV) Ozon с учетом услуг в отчетном периоде увеличился на 42% год к году до 1,6 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Скорректированная EBITDA e-commerce-бизнеса составила 65,4 миллиарда рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, ozon
Оборот Ozon по МСФО в III квартале вырос на 42%
Оборот Ozon по МСФО в III квартале вырос на 42%, до 1,6 триллиона рублей
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Оборот Ozon от продажи товаров и услуг в третьем квартале 2026 года вырос по МСФО на 42% в годовом выражении, до 1,6 триллиона рублей, сообщила компания.
"В среднем каждый покупатель делает 51 заказ на Ozon в год. В результате оборот (GMV) Ozon с учетом услуг в отчетном периоде увеличился на 42% год к году до 1,6 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
Скорректированная EBITDA e-commerce-бизнеса составила 65,4 миллиарда рублей.