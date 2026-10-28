https://1prime.ru/20261028/ozon-874680201.html

Оборот Ozon по МСФО в III квартале вырос на 42%

Оборот Ozon по МСФО в III квартале вырос на 42% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Оборот Ozon по МСФО в III квартале вырос на 42%

Оборот Ozon от продажи товаров и услуг в третьем квартале 2026 года вырос по МСФО на 42% в годовом выражении, до 1,6 триллиона рублей, сообщила компания. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T09:50+0300

2026-10-28T09:50+0300

2026-10-28T09:50+0300

бизнес

ozon

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874680201.jpg?1793170237

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Оборот Ozon от продажи товаров и услуг в третьем квартале 2026 года вырос по МСФО на 42% в годовом выражении, до 1,6 триллиона рублей, сообщила компания. "В среднем каждый покупатель делает 51 заказ на Ozon в год. В результате оборот (GMV) Ozon с учетом услуг в отчетном периоде увеличился на 42% год к году до 1,6 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Скорректированная EBITDA e-commerce-бизнеса составила 65,4 миллиарда рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ozon