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В аэропортах Пензы, Саратова и Саранска сняли ограничения

В аэропортах Пензы, Саратова и Саранска сняли ограничения - 28.10.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Пензы, Саратова и Саранска сняли ограничения

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Саратова и Саранска, сообщает Росавиация. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T01:46+0300

2026-10-28T01:46+0300

2026-10-28T01:46+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Саратова и Саранска, сообщает Росавиация. "Аэропорты Пензы, Саранска, Саратова ("Гагарин"). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. ‍‍Подчеркивается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, россия, саранск, росавиация