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В аэропортах Пензы, Саратова и Саранска сняли ограничения
В аэропортах Пензы, Саратова и Саранска сняли ограничения - 28.10.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Пензы, Саратова и Саранска сняли ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Саратова и Саранска, сообщает Росавиация. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T01:46+0300
2026-10-28T01:46+0300
2026-10-28T01:46+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Саратова и Саранска, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Пензы, Саранска, Саратова ("Гагарин"). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, россия, саранск, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, САРАНСК, Росавиация
В аэропортах Пензы, Саратова и Саранска сняли ограничения
В Пензе, Саратове и Саранске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Саратова и Саранска, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Пензы, Саранска, Саратова ("Гагарин"). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.