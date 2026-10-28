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Черная пятница стартует на российских маркетплейсах в ноябре

Черная пятница стартует на российских маркетплейсах в ноябре - 28.10.2026, ПРАЙМ

Черная пятница стартует на российских маркетплейсах в ноябре

Черная пятница - крупнейшая распродажа года - стартует на российских маркетплейсах в ноябре, самое ранее - 12 ноября, рассказали РИА Новости представители... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T00:21+0300

2026-10-28T00:21+0300

2026-10-28T00:21+0300

бизнес

россия

м.видео

ozon

wildberries

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Черная пятница - крупнейшая распродажа года - стартует на российских маркетплейсах в ноябре, самое ранее - 12 ноября, рассказали РИА Новости представители компаний. "Черная пятница стартует в "М.Видео" с 12 ноября, сразу после окончания распродажи "11.11", которая уже началась", - сообщили в "М.Видео". Там уточнили, что каждая кампания предполагает свой ассортимент и условия. На Ozon Черная пятница пройдет с 13 ноября по 2 декабря - также после окончания распродажи "11.11", которая продлится с 22 октября по 12 ноября. В пресс-службе рассказали, что в ноябрьские акции вступили уже более 600 тысяч продавцов, что на 16% больше, чем год назад. "Мы ожидаем, что в ближайшие две недели число участвующих продавцов традиционно вырастет", - добавили там. Wildberries планирует провести главную распродажу года с 16 по 30 ноября. В маркетплейсе отметили, что ожидают большого интереса покупателей и роста продаж. Позже всех Черная пятница начнется на "Яндекс Маркете" - предварительно распродажа планируется 25-27 ноября, уточнили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, м.видео, ozon, wildberries