https://1prime.ru/20261028/pjatnitsa-874673129.html
Черная пятница стартует на российских маркетплейсах в ноябре
Черная пятница стартует на российских маркетплейсах в ноябре - 28.10.2026, ПРАЙМ
Черная пятница стартует на российских маркетплейсах в ноябре
Черная пятница - крупнейшая распродажа года - стартует на российских маркетплейсах в ноябре, самое ранее - 12 ноября, рассказали РИА Новости представители... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T00:21+0300
2026-10-28T00:21+0300
2026-10-28T00:21+0300
бизнес
россия
м.видео
ozon
wildberries
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Черная пятница - крупнейшая распродажа года - стартует на российских маркетплейсах в ноябре, самое ранее - 12 ноября, рассказали РИА Новости представители компаний.
"Черная пятница стартует в "М.Видео" с 12 ноября, сразу после окончания распродажи "11.11", которая уже началась", - сообщили в "М.Видео".
Там уточнили, что каждая кампания предполагает свой ассортимент и условия.
На Ozon Черная пятница пройдет с 13 ноября по 2 декабря - также после окончания распродажи "11.11", которая продлится с 22 октября по 12 ноября. В пресс-службе рассказали, что в ноябрьские акции вступили уже более 600 тысяч продавцов, что на 16% больше, чем год назад.
"Мы ожидаем, что в ближайшие две недели число участвующих продавцов традиционно вырастет", - добавили там.
Wildberries планирует провести главную распродажу года с 16 по 30 ноября. В маркетплейсе отметили, что ожидают большого интереса покупателей и роста продаж.
Позже всех Черная пятница начнется на "Яндекс Маркете" - предварительно распродажа планируется 25-27 ноября, уточнили в пресс-службе.
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бизнес, россия, м.видео, ozon, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, М.Видео, Ozon, Wildberries
Черная пятница стартует на российских маркетплейсах в ноябре
Черная пятница стартует на российских маркетплейсах в ноябре
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Черная пятница - крупнейшая распродажа года - стартует на российских маркетплейсах в ноябре, самое ранее - 12 ноября, рассказали РИА Новости представители компаний.
"Черная пятница стартует в "М.Видео" с 12 ноября, сразу после окончания распродажи "11.11", которая уже началась", - сообщили в "М.Видео".
Там уточнили, что каждая кампания предполагает свой ассортимент и условия.
На Ozon Черная пятница пройдет с 13 ноября по 2 декабря - также после окончания распродажи "11.11", которая продлится с 22 октября по 12 ноября. В пресс-службе рассказали, что в ноябрьские акции вступили уже более 600 тысяч продавцов, что на 16% больше, чем год назад.
"Мы ожидаем, что в ближайшие две недели число участвующих продавцов традиционно вырастет", - добавили там.
Wildberries планирует провести главную распродажу года с 16 по 30 ноября. В маркетплейсе отметили, что ожидают большого интереса покупателей и роста продаж.
Позже всех Черная пятница начнется на "Яндекс Маркете" - предварительно распродажа планируется 25-27 ноября, уточнили в пресс-службе.