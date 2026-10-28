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Покупатели нового электрокара Tesla Roadster вносят $50 тысяч за бронь

Покупатели нового электрокара Tesla Roadster вносят $50 тысяч за бронь - 28.10.2026, ПРАЙМ

Покупатели нового электрокара Tesla Roadster вносят $50 тысяч за бронь

Покупатели нового электрического спорткара Tesla Roadster вносят от 50 тысяч до 250 тысяч долларов за бронирование автомобиля, хотя его окончательная цена и... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T17:46+0300

2026-10-28T17:46+0300

2026-10-28T17:46+0300

бизнес

tesla

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Покупатели нового электрического спорткара Tesla Roadster вносят от 50 тысяч до 250 тысяч долларов за бронирование автомобиля, хотя его окончательная цена и сроки поставок пока неизвестны, пишет американский журнал Wired. Для бронирования базовой версии без ускорителей и системы полета нужно внести 50 тысяч долларов, модификации Thrust с ускорителями — 250 тысяч, пишет Wired. Летающую версию Rocket компания предлагает только по приглашению. При этом глава Tesla Илон Маск признал, что использовать ее на дорогах общего пользования будет нельзя. "Я оформил еще одну бронь", - рассказал журналу владелец компании по продаже подержанных электромобилей EVAuto Алекс Лоуренс, который уже резервировал Roadster до октябрьской демонстрации новой модели. Как отмечает Wired, обе брони Лоуренса оплатила его компания. Предприниматель намерен использовать автомобиль на гоночной трассе и создавать с его помощью рекламные материалы. Он также заявил, что готов сделать все возможное, чтобы получить летающую версию. Основатель технологической компании из штата Юта Трэвис Кук выбрал Thrust вместо базовой версии, которую забронировал почти десять лет назад, пишет Wired. Собеседник издания не сожалеет о бронировании, но может разочароваться, если цена автомобиля приблизится к 500 тысячам долларов. По данным журнала, Tesla представила Roadster второго поколения и открыла бронирование в 2017 году. Тогда компания планировала начать поставки в 2020 году. Теперь Tesla и Маск заявляют о запуске производства в 2028 году. Компания Tesla 16 октября представила Roadster, который перепрыгнул через препятствие, вращался вокруг своей оси, недолго парил над землей и безопасно приземлился, перевернувшись в падении. Профессор Университета Флориды Джей Риттер 20 октября заявил РИА Новости, что считает массовый выпуск таких машин маловероятным из-за сомнений в их безопасности.

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бизнес, tesla