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Порошенко* задекларировал 20 миллионов долларов доходов от рубежных активов

Порошенко* задекларировал 20 миллионов долларов доходов от рубежных активов - 28.10.2026, ПРАЙМ

Порошенко* задекларировал 20 миллионов долларов доходов от рубежных активов

Экс-президент Украины Петр Порошенко* в сентябре задекларировал почти 20 миллионов долларов дохода от облигаций из Великобритании, следует из дополнительных... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T06:01+0300

2026-10-28T06:01+0300

2026-10-28T08:32+0300

финансы

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Экс-президент Украины Петр Порошенко* в сентябре задекларировал почти 20 миллионов долларов дохода от облигаций из Великобритании, следует из дополнительных деклараций, которые изучило РИА Новости. Согласно опубликованным документам, Порошенко* в сентябре продал активы в металлах, которые хранил в турецком банке Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. в Стамбуле, за что выручил 19 миллионов долларов. Он также получил проценты на счеты в иностранных банках на сумму около 600 тысяч долларов, продал активы ценных бумаг компании Vodafone Group Public Limited Company, расположенной в Великобритании, на сумму 40,2 тысячи долларов, и активы американской компании MGM Resorts International на сумму 235,2 тысячи долларов. Суммарный доход Порошенко* за два осенних месяца составил около 20,5 миллионов долларов. Также экс-президент приобрел 800 ценных бумаг австрийского банка Kathrein Privatbank AG. Их стоимость составила около 783 тысяч долларов по нынешнему курсу. Ранее РИА Новости сообщило, что Порошенко* в октябре задекларировал 340 тысяч долларов дохода от облигаций из Великобритании и еще 140 тысяч долларов в качестве процентов от счетов в иностранных банках. Петр Порошенко* является главой партии "Европейская солидарность", а также входит в топ-5 самых богатых людей Украины. Он также владеет украинской корпорацией Roshen – одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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финансы, мировая экономика, великобритания, стамбул, украина, петр порошенко, roshen