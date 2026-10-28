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Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз
Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз - 28.10.2026, ПРАЙМ
Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз
Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз, 47 вагонов доставили 3,4 тысячи тонн зерна из ключевых аграрных районов России, сообщил один из... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:46+0300
2026-10-28T13:46+0300
сельское хозяйство
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874700055.jpg?1793184412
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз, 47 вагонов доставили 3,4 тысячи тонн зерна из ключевых аграрных районов России, сообщил один из крупнейших российских зернотрейдеров "Деметра-Холдинг". "Мурманский морской торговый порт принял первый железнодорожный состав с российской пшеницей: 47 вагонов доставили 3,4 тыс. тонн зерна из ключевых аграрных регионов страны. Поставка стала первым опытом работы порта с зерновыми грузами", - говорится в сообщении. Запуск отгрузок через Мурманский морской торговый порт – значимый шаг в развитии северного направления поставок, диверсификации экспортных каналов и развитии новых торговых цепочек, отметила компания. "В 2026 году логистика российского зернового экспорта продолжает трансформироваться: расширяется география отгрузок через альтернативные морские порты и новые терминальные мощности", - уточняется в сообщении. Компания высоко оценила слаженную работу всех участников процесса, обеспечивших железнодорожную логистику, портовую перевалку, фитосанитарное сопровождение, а также соблюдение требований к качеству и безопасности зерна.
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сельское хозяйство, россия
Сельское хозяйство, РОССИЯ
13:46 28.10.2026
 
Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз

"Деметра-Холдинг": Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз, 47 вагонов доставили 3,4 тысячи тонн зерна из ключевых аграрных районов России, сообщил один из крупнейших российских зернотрейдеров "Деметра-Холдинг".
"Мурманский морской торговый порт принял первый железнодорожный состав с российской пшеницей: 47 вагонов доставили 3,4 тыс. тонн зерна из ключевых аграрных регионов страны. Поставка стала первым опытом работы порта с зерновыми грузами", - говорится в сообщении.
Запуск отгрузок через Мурманский морской торговый порт – значимый шаг в развитии северного направления поставок, диверсификации экспортных каналов и развитии новых торговых цепочек, отметила компания.
"В 2026 году логистика российского зернового экспорта продолжает трансформироваться: расширяется география отгрузок через альтернативные морские порты и новые терминальные мощности", - уточняется в сообщении.
Компания высоко оценила слаженную работу всех участников процесса, обеспечивших железнодорожную логистику, портовую перевалку, фитосанитарное сопровождение, а также соблюдение требований к качеству и безопасности зерна.
 
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