https://1prime.ru/20261028/port-874704644.html
Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз
Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз - 28.10.2026, ПРАЙМ
Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз
Добавлен комментарий порта (после пятого абзаца) | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:54+0300
2026-10-28T14:54+0300
2026-10-28T14:54+0300
сельское хозяйство
россия
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Добавлен комментарий порта (после пятого абзаца)
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз, 47 вагонов доставили 3,4 тысячи тонн зерна из ключевых аграрных районов России, сообщил один из крупнейших российских зернотрейдеров "Деметра-Холдинг".
"Мурманский морской торговый порт принял первый железнодорожный состав с российской пшеницей: 47 вагонов доставили 3,4 тыс. тонн зерна из ключевых аграрных регионов страны. Поставка стала первым опытом работы порта с зерновыми грузами", - говорится в сообщении.
Запуск отгрузок через Мурманский морской торговый порт – значимый шаг в развитии северного направления поставок, диверсификации экспортных каналов и развитии новых торговых цепочек, отметила компания.
"В 2026 году логистика российского зернового экспорта продолжает трансформироваться: расширяется география отгрузок через альтернативные морские порты и новые терминальные мощности", - уточняется в сообщении.
Компания высоко оценила слаженную работу всех участников процесса, обеспечивших железнодорожную логистику, портовую перевалку, фитосанитарное сопровождение, а также соблюдение требований к качеству и безопасности зерна.
Как отмечается в сообщении Мурманского морского торгового порта (ММТП), в условиях, когда традиционные экспортные маршруты сталкиваются с ограничениями, порт оперативно открывает альтернативный выход на внешние рынки для российских аграриев. Универсальность ММТП позволяет быстро реагировать на новые вызовы: принять дополнительный объем грузов, освоить новую номенклатуру и обеспечить надежную отправку, добавляется в сообщении.
"Это первый опыт работы порта с таким грузом... К этому моменту мы готовились заранее: освоили схему выгрузки вагонов-хопперов через накопительный бункер с использованием мобильных конвейеров, подготовили инфраструктуру и команду", - говорится в сообщении порта.
Главное преимущество схемы — прямая подача зерна в трюм судна, минуя этап промежуточного хранения на складе, поясняется в сообщении порта.
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сельское хозяйство, россия
Сельское хозяйство, РОССИЯ
Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз
Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз
Добавлен комментарий порта (после пятого абзаца)
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз, 47 вагонов доставили 3,4 тысячи тонн зерна из ключевых аграрных районов России, сообщил один из крупнейших российских зернотрейдеров "Деметра-Холдинг".
"Мурманский морской торговый порт принял первый железнодорожный состав с российской пшеницей: 47 вагонов доставили 3,4 тыс. тонн зерна из ключевых аграрных регионов страны. Поставка стала первым опытом работы порта с зерновыми грузами", - говорится в сообщении.
Запуск отгрузок через Мурманский морской торговый порт – значимый шаг в развитии северного направления поставок, диверсификации экспортных каналов и развитии новых торговых цепочек, отметила компания.
"В 2026 году логистика российского зернового экспорта продолжает трансформироваться: расширяется география отгрузок через альтернативные морские порты и новые терминальные мощности", - уточняется в сообщении.
Компания высоко оценила слаженную работу всех участников процесса, обеспечивших железнодорожную логистику, портовую перевалку, фитосанитарное сопровождение, а также соблюдение требований к качеству и безопасности зерна.
Как отмечается в сообщении Мурманского морского торгового порта (ММТП), в условиях, когда традиционные экспортные маршруты сталкиваются с ограничениями, порт оперативно открывает альтернативный выход на внешние рынки для российских аграриев. Универсальность ММТП позволяет быстро реагировать на новые вызовы: принять дополнительный объем грузов, освоить новую номенклатуру и обеспечить надежную отправку, добавляется в сообщении.
"Это первый опыт работы порта с таким грузом... К этому моменту мы готовились заранее: освоили схему выгрузки вагонов-хопперов через накопительный бункер с использованием мобильных конвейеров, подготовили инфраструктуру и команду", - говорится в сообщении порта.
Главное преимущество схемы — прямая подача зерна в трюм судна, минуя этап промежуточного хранения на складе, поясняется в сообщении порта.