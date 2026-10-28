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Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз
Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз - 28.10.2026, ПРАЙМ
Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз
Добавлен комментарий порта (после пятого абзаца) | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:54+0300
2026-10-28T14:54+0300
сельское хозяйство
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874704644.jpg?1793188451
Добавлен комментарий порта (после пятого абзаца) МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз, 47 вагонов доставили 3,4 тысячи тонн зерна из ключевых аграрных районов России, сообщил один из крупнейших российских зернотрейдеров "Деметра-Холдинг". "Мурманский морской торговый порт принял первый железнодорожный состав с российской пшеницей: 47 вагонов доставили 3,4 тыс. тонн зерна из ключевых аграрных регионов страны. Поставка стала первым опытом работы порта с зерновыми грузами", - говорится в сообщении. Запуск отгрузок через Мурманский морской торговый порт – значимый шаг в развитии северного направления поставок, диверсификации экспортных каналов и развитии новых торговых цепочек, отметила компания. "В 2026 году логистика российского зернового экспорта продолжает трансформироваться: расширяется география отгрузок через альтернативные морские порты и новые терминальные мощности", - уточняется в сообщении. Компания высоко оценила слаженную работу всех участников процесса, обеспечивших железнодорожную логистику, портовую перевалку, фитосанитарное сопровождение, а также соблюдение требований к качеству и безопасности зерна. Как отмечается в сообщении Мурманского морского торгового порта (ММТП), в условиях, когда традиционные экспортные маршруты сталкиваются с ограничениями, порт оперативно открывает альтернативный выход на внешние рынки для российских аграриев. Универсальность ММТП позволяет быстро реагировать на новые вызовы: принять дополнительный объем грузов, освоить новую номенклатуру и обеспечить надежную отправку, добавляется в сообщении. "Это первый опыт работы порта с таким грузом... К этому моменту мы готовились заранее: освоили схему выгрузки вагонов-хопперов через накопительный бункер с использованием мобильных конвейеров, подготовили инфраструктуру и команду", - говорится в сообщении порта. Главное преимущество схемы — прямая подача зерна в трюм судна, минуя этап промежуточного хранения на складе, поясняется в сообщении порта.
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192
40
192
40
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4.7
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сельское хозяйство, россия
Сельское хозяйство, РОССИЯ
14:54 28.10.2026
 
Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз

Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз

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Добавлен комментарий порта (после пятого абзаца)
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мурманский морской торговый порт принял первый зерновой груз, 47 вагонов доставили 3,4 тысячи тонн зерна из ключевых аграрных районов России, сообщил один из крупнейших российских зернотрейдеров "Деметра-Холдинг".
"Мурманский морской торговый порт принял первый железнодорожный состав с российской пшеницей: 47 вагонов доставили 3,4 тыс. тонн зерна из ключевых аграрных регионов страны. Поставка стала первым опытом работы порта с зерновыми грузами", - говорится в сообщении.
Запуск отгрузок через Мурманский морской торговый порт – значимый шаг в развитии северного направления поставок, диверсификации экспортных каналов и развитии новых торговых цепочек, отметила компания.
"В 2026 году логистика российского зернового экспорта продолжает трансформироваться: расширяется география отгрузок через альтернативные морские порты и новые терминальные мощности", - уточняется в сообщении.
Компания высоко оценила слаженную работу всех участников процесса, обеспечивших железнодорожную логистику, портовую перевалку, фитосанитарное сопровождение, а также соблюдение требований к качеству и безопасности зерна.
Как отмечается в сообщении Мурманского морского торгового порта (ММТП), в условиях, когда традиционные экспортные маршруты сталкиваются с ограничениями, порт оперативно открывает альтернативный выход на внешние рынки для российских аграриев. Универсальность ММТП позволяет быстро реагировать на новые вызовы: принять дополнительный объем грузов, освоить новую номенклатуру и обеспечить надежную отправку, добавляется в сообщении.
"Это первый опыт работы порта с таким грузом... К этому моменту мы готовились заранее: освоили схему выгрузки вагонов-хопперов через накопительный бункер с использованием мобильных конвейеров, подготовили инфраструктуру и команду", - говорится в сообщении порта.
Главное преимущество схемы — прямая подача зерна в трюм судна, минуя этап промежуточного хранения на складе, поясняется в сообщении порта.
 
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