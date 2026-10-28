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Поставки пшеницы из России в Турцию возобновили рост
Поставки пшеницы из России в Турцию возобновили рост - 28.10.2026, ПРАЙМ
Поставки пшеницы из России в Турцию возобновили рост
Поставки пшеницы из России в Турцию в сентябре вернулись к росту после четырех подряд месяцев снижения, за месяц они выросли в десять раз, свидетельствуют... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:33+0300
2026-10-28T16:33+0300
2026-10-28T16:33+0300
сельское хозяйство
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турция
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Поставки пшеницы из России в Турцию в сентябре вернулись к росту после четырех подряд месяцев снижения, за месяц они выросли в десять раз, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые проанализировало РИА Новости.
Так, за сентябрь 2026 года российские аграрии отправили в Турцию пшеницы на 12,1 миллиона долларов, нарастив экспорт в месячном выражении в 10,4 раза. Сокращение поставок происходило предыдущие четыре месяца с локального максимума в 176 миллионов долларов в апреле.
В то же время в годовом выражении поставки просели в 7,4 раза.
Кроме того, в сентябре Турция импортировала из РФ ячмень - на 3,2 миллиона долларов. Это в 1,7 раза больше, чем месяц назад, и в 2,5 раза меньше, чем в прошлом сентябре. Также импортировалось просо - на 45 тысяч долларов против 71,5 тысяч месяцем ранее.
Суммарно за январь-сентябрь текущего года Турция импортировала из РФ пшеницы на 808,9 миллиона долларов (+38% в годовом выражении), ячменя - на 80,3 миллиона (рост в 3,2 раза), а кукурузы, чьи поставки приостановились в сентябре, - почти на 241 миллион долларов (рост в 1,8 раза).
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сельское хозяйство, россия, турция
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
Поставки пшеницы из России в Турцию возобновили рост
Поставки пшеницы из России в Турцию в сентябре выросли в десять раз
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Поставки пшеницы из России в Турцию в сентябре вернулись к росту после четырех подряд месяцев снижения, за месяц они выросли в десять раз, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые проанализировало РИА Новости.
Так, за сентябрь 2026 года российские аграрии отправили в Турцию пшеницы на 12,1 миллиона долларов, нарастив экспорт в месячном выражении в 10,4 раза. Сокращение поставок происходило предыдущие четыре месяца с локального максимума в 176 миллионов долларов в апреле.
В то же время в годовом выражении поставки просели в 7,4 раза.
Кроме того, в сентябре Турция импортировала из РФ ячмень - на 3,2 миллиона долларов. Это в 1,7 раза больше, чем месяц назад, и в 2,5 раза меньше, чем в прошлом сентябре. Также импортировалось просо - на 45 тысяч долларов против 71,5 тысяч месяцем ранее.
Суммарно за январь-сентябрь текущего года Турция импортировала из РФ пшеницы на 808,9 миллиона долларов (+38% в годовом выражении), ячменя - на 80,3 миллиона (рост в 3,2 раза), а кукурузы, чьи поставки приостановились в сентябре, - почти на 241 миллион долларов (рост в 1,8 раза).