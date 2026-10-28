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Африканские поставщики занимают около 8% рынка продовольствия России

Африканские поставщики занимают около 8% рынка продовольствия России - 28.10.2026, ПРАЙМ

Африканские поставщики занимают около 8% рынка продовольствия России

Африканские поставщики занимают около 8% рынка продовольствия России, и за счет совместных инвестиций с российскими компаниями эта доля имеет хорошие... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:22+0300

2026-10-28T15:22+0300

2026-10-28T15:22+0300

бизнес

россия

африка

москва

максим орешкин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Африканские поставщики занимают около 8% рынка продовольствия России, и за счет совместных инвестиций с российскими компаниями эта доля имеет хорошие перспективы для роста, уверен замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Российский рынок продовольствия с точки зрения импорта - это 43 миллиарда долларов в 2025 году. Около 8% этого рынка занято африканскими поставщиками. Мы считаем, что африканские страны за счет наращивания, за счет совместных инвестиций с российскими компаниями готовы занять на российском рынке еще большую долю. Это, действительно, очень большая возможность для африканских производителей", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка. Он отметил, что крупные российские компании готовы приходить на рынок Африки, вкладывать инвестиции, в том числе чтобы впоследствии поставлять продукцию в Россию. Орешкин подчеркнул, что Россия вместе с африканскими странами готова выстраивать сбалансированную торговлю продовольствием и больше покупать у африканских производителей. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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бизнес, россия, африка, москва, максим орешкин