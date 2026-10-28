https://1prime.ru/20261028/postavschiki-874707901.html
Африканские поставщики занимают около 8% рынка продовольствия России
Африканские поставщики занимают около 8% рынка продовольствия России - 28.10.2026, ПРАЙМ
Африканские поставщики занимают около 8% рынка продовольствия России
Африканские поставщики занимают около 8% рынка продовольствия России, и за счет совместных инвестиций с российскими компаниями эта доля имеет хорошие... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:22+0300
2026-10-28T15:22+0300
2026-10-28T15:22+0300
бизнес
россия
африка
москва
максим орешкин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874707901.jpg?1793190152
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Африканские поставщики занимают около 8% рынка продовольствия России, и за счет совместных инвестиций с российскими компаниями эта доля имеет хорошие перспективы для роста, уверен замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Российский рынок продовольствия с точки зрения импорта - это 43 миллиарда долларов в 2025 году. Около 8% этого рынка занято африканскими поставщиками. Мы считаем, что африканские страны за счет наращивания, за счет совместных инвестиций с российскими компаниями готовы занять на российском рынке еще большую долю. Это, действительно, очень большая возможность для африканских производителей", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка.
Он отметил, что крупные российские компании готовы приходить на рынок Африки, вкладывать инвестиции, в том числе чтобы впоследствии поставлять продукцию в Россию.
Орешкин подчеркнул, что Россия вместе с африканскими странами готова выстраивать сбалансированную торговлю продовольствием и больше покупать у африканских производителей.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
африка
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, африка, москва, максим орешкин
Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Максим Орешкин
Африканские поставщики занимают около 8% рынка продовольствия России
Орешкин: африканские поставщики занимают около 8% рынка продовольствия России
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Африканские поставщики занимают около 8% рынка продовольствия России, и за счет совместных инвестиций с российскими компаниями эта доля имеет хорошие перспективы для роста, уверен замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Российский рынок продовольствия с точки зрения импорта - это 43 миллиарда долларов в 2025 году. Около 8% этого рынка занято африканскими поставщиками. Мы считаем, что африканские страны за счет наращивания, за счет совместных инвестиций с российскими компаниями готовы занять на российском рынке еще большую долю. Это, действительно, очень большая возможность для африканских производителей", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка.
Он отметил, что крупные российские компании готовы приходить на рынок Африки, вкладывать инвестиции, в том числе чтобы впоследствии поставлять продукцию в Россию.
Орешкин подчеркнул, что Россия вместе с африканскими странами готова выстраивать сбалансированную торговлю продовольствием и больше покупать у африканских производителей.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.