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Правительство продолжит расширять систему обязательной маркировки товаров - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство продолжит расширять систему обязательной маркировки товаров
Правительство продолжит расширять систему обязательной маркировки товаров - 28.10.2026, ПРАЙМ
Правительство продолжит расширять систему обязательной маркировки товаров
Правительство продолжит расширять систему обязательной маркировки товаров в России с учетом интересов бизнеса и потребителей, сообщил первый вице-премьер РФ... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:56+0300
2026-10-28T13:56+0300
россия
бизнес
денис мантуров
совет федерации
минздрав
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Правительство продолжит расширять систему обязательной маркировки товаров в России с учетом интересов бизнеса и потребителей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации. "Мы продолжим с правительством, с бизнесом работу по расширению этой номенклатуры (товаров, которые охватывает маркировка – ред.), естественно, по согласованию в первую очередь с бизнесом и потребительским сообществом", - сказал он. Мантуров напомнил, что система маркировки работает уже 7 лет - за этот период объем контрафакта и фальсификата в России снизился с 24% до 7%, а в бюджет дополнительно поступило более 2 триллионов рублей налогов и акцизов. На сегодняшний день в перечень номенклатуры входит 52 наименования, 39 из них имеют обязательные условия маркировки. "Мы эту работу будем продолжать, расширяя номенклатуру, создавая условия для комфортного развития самих предприятий промышленности, которые в этом заинтересованы, и обеспечивая защиту наших граждан от некачественной продукции", - пояснил вице-премьер. По его словам, система помогает защищать потребителей от просроченных продуктов, а производителям дает возможность получать информацию о продажах своей продукции. Данные маркировки также используются в Минздраве для отслеживания наличия лекарств в медицинских учреждениях. "Это помогает, в том числе, принимать управленческие решения", - заключил Мантуров.
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россия, бизнес, денис мантуров, совет федерации, минздрав
РОССИЯ, Бизнес, Денис Мантуров, Совет Федерации, Минздрав
13:56 28.10.2026
 
Правительство продолжит расширять систему обязательной маркировки товаров

Мантуров: правительство продолжит расширять систему обязательной маркировки товаров

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Правительство продолжит расширять систему обязательной маркировки товаров в России с учетом интересов бизнеса и потребителей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
"Мы продолжим с правительством, с бизнесом работу по расширению этой номенклатуры (товаров, которые охватывает маркировка – ред.), естественно, по согласованию в первую очередь с бизнесом и потребительским сообществом", - сказал он.
Мантуров напомнил, что система маркировки работает уже 7 лет - за этот период объем контрафакта и фальсификата в России снизился с 24% до 7%, а в бюджет дополнительно поступило более 2 триллионов рублей налогов и акцизов. На сегодняшний день в перечень номенклатуры входит 52 наименования, 39 из них имеют обязательные условия маркировки.
"Мы эту работу будем продолжать, расширяя номенклатуру, создавая условия для комфортного развития самих предприятий промышленности, которые в этом заинтересованы, и обеспечивая защиту наших граждан от некачественной продукции", - пояснил вице-премьер.
По его словам, система помогает защищать потребителей от просроченных продуктов, а производителям дает возможность получать информацию о продажах своей продукции. Данные маркировки также используются в Минздраве для отслеживания наличия лекарств в медицинских учреждениях.
"Это помогает, в том числе, принимать управленческие решения", - заключил Мантуров.
 
РОССИЯБизнесДенис МантуровСовет ФедерацииМинздрав
 
 
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