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Зарплатные предложения в ряде рабочих профессий за год выросли почти на 30% - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Зарплатные предложения в ряде рабочих профессий за год выросли почти на 30%
Зарплатные предложения в ряде рабочих профессий за год выросли почти на 30% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Зарплатные предложения в ряде рабочих профессий за год выросли почти на 30%
Зарплатные предложения в ряде квалифицированных рабочих профессий за последний год увеличились почти на 30%, следует из результатов исследования hh.ru, которое... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T06:16+0300
2026-10-28T08:28+0300
центральный федеральный округ
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Зарплатные предложения в ряде квалифицированных рабочих профессий за последний год увеличились почти на 30%, следует из результатов исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В сентябре 2026 года на hh.ru насчитывалось 296,3 тысячи активных вакансий в профобласти "Рабочий персонал" - на 4,8% больше, чем годом ранее, и в ряде квалифицированных рабочих профессий медианные зарплатные предложения за год увеличились на 21-29,5%", - говорится в исследовании. Уточняется, что в сентябре работодатели предлагали сварщикам в среднем по медиане 241,4 тысячи рублей, машинистам - 190,5 тысячи, монтажникам - 185,5 тысячи, электромонтажникам и электромонтерам - 169,2 тысячи рублей. За год наиболее заметно среди перечисленных профессий выросли зарплатные предложения электромонтажникам и электромонтерам - на 29,5%, машинистам - на 28,4%, монтажникам - на 21%. У сварщиков рост составил 12,3%. При этом зарплатные предложения существенно различаются по федеральным округам. Например, расчетный зарплатный ориентир для сварщиков в Центральном федеральном округе составляет 172,3 тысячи рублей, в Северо-Западном - 209,2 тысячи, в Сибирском - 245,4 тысячи, а в Дальневосточном - 283,9 тысячи рублей. Кроме того, разница в зарплатных предложениях связана не только с географией, но и с условиями конкретной работы. В одной профессии могут сочетаться вакансии для специалистов разной квалификации, с различными требованиями к опыту, графику и месту выполнения работ.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
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40
центральный федеральный округ
Центральный федеральный округ
06:16 28.10.2026 (обновлено: 08:28 28.10.2026)
 
Зарплатные предложения в ряде рабочих профессий за год выросли почти на 30%

hh.ru: зарплатные предложения в ряде рабочих профессий в РФ выросли почти на 30% за год

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Зарплатные предложения в ряде квалифицированных рабочих профессий за последний год увеличились почти на 30%, следует из результатов исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В сентябре 2026 года на hh.ru насчитывалось 296,3 тысячи активных вакансий в профобласти "Рабочий персонал" - на 4,8% больше, чем годом ранее, и в ряде квалифицированных рабочих профессий медианные зарплатные предложения за год увеличились на 21-29,5%", - говорится в исследовании.
Уточняется, что в сентябре работодатели предлагали сварщикам в среднем по медиане 241,4 тысячи рублей, машинистам - 190,5 тысячи, монтажникам - 185,5 тысячи, электромонтажникам и электромонтерам - 169,2 тысячи рублей.
За год наиболее заметно среди перечисленных профессий выросли зарплатные предложения электромонтажникам и электромонтерам - на 29,5%, машинистам - на 28,4%, монтажникам - на 21%. У сварщиков рост составил 12,3%.
При этом зарплатные предложения существенно различаются по федеральным округам. Например, расчетный зарплатный ориентир для сварщиков в Центральном федеральном округе составляет 172,3 тысячи рублей, в Северо-Западном - 209,2 тысячи, в Сибирском - 245,4 тысячи, а в Дальневосточном - 283,9 тысячи рублей.
Кроме того, разница в зарплатных предложениях связана не только с географией, но и с условиями конкретной работы. В одной профессии могут сочетаться вакансии для специалистов разной квалификации, с различными требованиями к опыту, графику и месту выполнения работ.
 
Центральный федеральный округ
 
 
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