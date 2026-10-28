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Президент Словакии подписал бюджет на 2027 год с дефицитом 4,94% ВВП
Президент Словакии подписал бюджет на 2027 год с дефицитом 4,94% ВВП - 28.10.2026, ПРАЙМ
Президент Словакии подписал бюджет на 2027 год с дефицитом 4,94% ВВП
Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал бюджет на следующий год с дефицитом 4,94% ВВП, сообщила канцелярия словацкого лидера. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:41+0300
2026-10-28T15:41+0300
2026-10-28T15:41+0300
мировая экономика
словакия
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БРАТИСЛАВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал бюджет на следующий год с дефицитом 4,94% ВВП, сообщила канцелярия словацкого лидера.
"Президент Словакии Петер Пеллегрини сегодня подписал государственный бюджет на 2027 год", - говорится в сообщении на сайте президента республики в среду.
Депутаты парламента Словакии в середине октября одобрили проект бюджета на 2027 год. Доходы государственного бюджета определены на уровне 63,343 миллиарда евро, расходы - в 70,786 миллиарда, из чего и складывается дефицит на уровне 7,443 миллиарда евро, что составляет 4,94% от ВВП.
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мировая экономика, словакия
Мировая экономика, СЛОВАКИЯ
Президент Словакии подписал бюджет на 2027 год с дефицитом 4,94% ВВП
Президент Словакии Пеллегрини подписал бюджет на 2027 год с дефицитом 4,94 процента ВВП
БРАТИСЛАВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал бюджет на следующий год с дефицитом 4,94% ВВП, сообщила канцелярия словацкого лидера.
"Президент Словакии Петер Пеллегрини сегодня подписал государственный бюджет на 2027 год", - говорится в сообщении на сайте президента республики в среду.
Депутаты парламента Словакии в середине октября одобрили проект бюджета на 2027 год. Доходы государственного бюджета определены на уровне 63,343 миллиарда евро, расходы - в 70,786 миллиарда, из чего и складывается дефицит на уровне 7,443 миллиарда евро, что составляет 4,94% от ВВП.