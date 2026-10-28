Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Deutsche Bank за три квартала выросла на 6,6% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/pribyl-874680494.html
Чистая прибыль Deutsche Bank за три квартала выросла на 6,6%
Чистая прибыль Deutsche Bank за три квартала выросла на 6,6% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Deutsche Bank за три квартала выросла на 6,6%
Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, приходящаяся на акционеров, поднялась за первые три квартала года на 6,6% по сравнению с аналогичным... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T09:53+0300
2026-10-28T09:54+0300
банки
финансы
германия
deutsche bank
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874680494.jpg?1793170486
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, приходящаяся на акционеров, поднялась за первые три квартала года на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,14 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности банка. Доналоговая прибыль за период увеличилась на 8,4% - до 8,352 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию за эти три квартала увеличилась до 2,57 евро с 2,35 евро годом ранее. Выручка составила 25,485 миллиарда евро, увеличившись на 4,6% по сравнению с показателем годичной давности. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль за третий квартал выросла на 1,5% – до 1,588 миллиарда евро, прогноз составлял 1,44 миллиарда евро. Доналоговая прибыль за квартал увеличилась на 7,6% в годовом выражении - до 2,631 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию за квартал выросла до 0,94 евро с 0,89 евро годом ранее. Выручка банка выросла на 3,6% в годовом выражении - до 8,335 миллиарда евро. Deutsche Bank - один из крупнейших по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. Штат банка по состоянию на конец третьего квартала 2026 года составлял 89 868 сотрудников.
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, германия, deutsche bank
Банки, Финансы, ГЕРМАНИЯ, Deutsche Bank
09:53 28.10.2026 (обновлено: 09:54 28.10.2026)
 
Чистая прибыль Deutsche Bank за три квартала выросла на 6,6%

Чистая прибыль Deutsche Bank за III квартал выросла на 6,6%, до 5,14 миллиарда евро

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, приходящаяся на акционеров, поднялась за первые три квартала года на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,14 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности банка.
Доналоговая прибыль за период увеличилась на 8,4% - до 8,352 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию за эти три квартала увеличилась до 2,57 евро с 2,35 евро годом ранее. Выручка составила 25,485 миллиарда евро, увеличившись на 4,6% по сравнению с показателем годичной давности.
Приходящаяся на акционеров чистая прибыль за третий квартал выросла на 1,5% – до 1,588 миллиарда евро, прогноз составлял 1,44 миллиарда евро. Доналоговая прибыль за квартал увеличилась на 7,6% в годовом выражении - до 2,631 миллиарда евро.
Разводненная прибыль на акцию за квартал выросла до 0,94 евро с 0,89 евро годом ранее. Выручка банка выросла на 3,6% в годовом выражении - до 8,335 миллиарда евро.
Deutsche Bank - один из крупнейших по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. Штат банка по состоянию на конец третьего квартала 2026 года составлял 89 868 сотрудников.
 
БанкиФинансыГЕРМАНИЯDeutsche Bank
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала