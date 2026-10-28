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Чистая прибыль Deutsche Bank за три квартала выросла на 6,6%

Чистая прибыль Deutsche Bank за три квартала выросла на 6,6% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Deutsche Bank за три квартала выросла на 6,6%

Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, приходящаяся на акционеров, поднялась за первые три квартала года на 6,6% по сравнению с аналогичным... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T09:53+0300

2026-10-28T09:53+0300

2026-10-28T09:54+0300

банки

финансы

германия

deutsche bank

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, приходящаяся на акционеров, поднялась за первые три квартала года на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,14 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности банка. Доналоговая прибыль за период увеличилась на 8,4% - до 8,352 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию за эти три квартала увеличилась до 2,57 евро с 2,35 евро годом ранее. Выручка составила 25,485 миллиарда евро, увеличившись на 4,6% по сравнению с показателем годичной давности. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль за третий квартал выросла на 1,5% – до 1,588 миллиарда евро, прогноз составлял 1,44 миллиарда евро. Доналоговая прибыль за квартал увеличилась на 7,6% в годовом выражении - до 2,631 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию за квартал выросла до 0,94 евро с 0,89 евро годом ранее. Выручка банка выросла на 3,6% в годовом выражении - до 8,335 миллиарда евро. Deutsche Bank - один из крупнейших по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. Штат банка по состоянию на конец третьего квартала 2026 года составлял 89 868 сотрудников.

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