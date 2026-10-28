https://1prime.ru/20261028/pribyl-874680777.html

Чистая прибыль Equinor за три квартала выросла в 2,8 раза

Чистая прибыль Equinor за три квартала выросла в 2,8 раза - 28.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Equinor за три квартала выросла в 2,8 раза

Чистая прибыль Equinor, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала 2026 года выросла в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:00+0300

2026-10-28T10:00+0300

2026-10-28T10:00+0300

бизнес

норвегия

equinor

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874680777.jpg?1793170801

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль Equinor, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала 2026 года выросла в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,489 миллиарда долларов, следует из отчета норвежской нефтегазовой компании. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль поднялась до 4,3 доллара с 1,42 доллара год назад. Общая выручка Equinor составила 96,21 миллиарда долларов, что на 18,6% больше уровня годом ранее. Добыча углеводородов у Equinor выросла на 4,6% в годовом выражении и составила 2,214 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Средняя стоимость нефти марки Brent, по оценке компании, составила с начала года 94 доллара за баррель после 70,9 доллара годом ранее. В третьем квартале Equinor получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 2,535 миллиона долларов после убытка в 210 миллионов долларов за аналогичный период годом ранее. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 1,06 доллара после убытка в 0,08 доллара год назад. Общая выручка за квартал поднялась на 27,4%, до 33,19 миллиарда долларов. Скорректированная операционная прибыль после уплаты налогов составила в третьем квартале 3,528 миллиарда долларов, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков в 3,3 миллиарда долларов, который приводит агентство Блумберг. Добыча в третьем квартале поднялась на 1,7% в годовом выражении, до 2,166 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Средняя стоимость нефти марки Brent уменьшилась в отчетном квартале до 97 долларов по сравнению с показателем третьего квартала прошлого года в 69,1 доллара. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, норвегия, equinor