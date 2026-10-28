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Чистая прибыль Mercedes-Benz Group в январе-сентябре выросла на 6,2% - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Mercedes-Benz Group в январе-сентябре выросла на 6,2%
Чистая прибыль Mercedes-Benz Group в январе-сентябре выросла на 6,2% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Mercedes-Benz Group в январе-сентябре выросла на 6,2%
Чистая прибыль немецкого производителя автомобилей Mercedes-Benz Group AG, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре увеличилась на 6,2% в годовом выражении | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:24+0300
2026-10-28T10:25+0300
бизнес
финансы
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого производителя автомобилей Mercedes-Benz Group AG, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре увеличилась на 6,2% в годовом выражении и составила 4,001 миллиарда евро, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на акцию выросла до 4,27 евро с 3,91 евро по итогам аналогичного периода прошлого года. Общая выручка компании уменьшилась на 4,2% в годовом выражении - до 94,361 миллиарда евро. По итогам третьего квартала компания получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 1,518 миллиарда евро, что на 29,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,64 евро по сравнению с 1,22 евро годом ранее. Общая выручка уменьшилась на 4,5%, до 30,698 миллиарда евро. Продажи автомобилей Mercedes-Benz Cars в январе-сентябре уменьшились на 7,2%, до 1,244 миллиона автомобилей, а в третьем квартале показатель снизился на 7,8% - до 407 232 машин. Продажи Mercedes-Benz Vans за прошедшие девять месяцев сократились на 0,5% и составили 258 752 машины, в третьем квартале - выросли на 0,7%, до 84 421 машины. Везде приводится динамика в годовом выражении. В то же время компания днем ранее скорректировала финансовые прогнозы на 2026 год. Теперь прогноз скорректированной рентабельности продаж подразделения Mercedes-Benz Cars составляет 2-3% вместо ожидавшихся ранее 3-5%. Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автомобильных концернов. Был образован в 1883 году. Штат компании на конец 2025 года составлял 164 тысячи человек.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, финансы
Бизнес, Финансы
10:24 28.10.2026 (обновлено: 10:25 28.10.2026)
 
Чистая прибыль Mercedes-Benz Group в январе-сентябре выросла на 6,2%

Чистая прибыль Mercedes-Benz Group в январе-сентябре выросла на 6%, до 4 миллиардов евро

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого производителя автомобилей Mercedes-Benz Group AG, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре увеличилась на 6,2% в годовом выражении и составила 4,001 миллиарда евро, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию выросла до 4,27 евро с 3,91 евро по итогам аналогичного периода прошлого года. Общая выручка компании уменьшилась на 4,2% в годовом выражении - до 94,361 миллиарда евро.
По итогам третьего квартала компания получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 1,518 миллиарда евро, что на 29,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,64 евро по сравнению с 1,22 евро годом ранее. Общая выручка уменьшилась на 4,5%, до 30,698 миллиарда евро.
Продажи автомобилей Mercedes-Benz Cars в январе-сентябре уменьшились на 7,2%, до 1,244 миллиона автомобилей, а в третьем квартале показатель снизился на 7,8% - до 407 232 машин. Продажи Mercedes-Benz Vans за прошедшие девять месяцев сократились на 0,5% и составили 258 752 машины, в третьем квартале - выросли на 0,7%, до 84 421 машины. Везде приводится динамика в годовом выражении.
В то же время компания днем ранее скорректировала финансовые прогнозы на 2026 год. Теперь прогноз скорректированной рентабельности продаж подразделения Mercedes-Benz Cars составляет 2-3% вместо ожидавшихся ранее 3-5%.
Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автомобильных концернов. Был образован в 1883 году. Штат компании на конец 2025 года составлял 164 тысячи человек.
 
БизнесФинансы
 
 
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