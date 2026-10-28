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Чистая прибыль Fortum за девять месяцев выросла на 7,9%

Чистая прибыль Fortum за девять месяцев выросла на 7,9% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Fortum за девять месяцев выросла на 7,9%

Чистая прибыль финской энергетической группы Fortum, приходящаяся на головную компанию, по итогам первых девяти месяцев 2026 года поднялась на 7,9% в годовом... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:58+0300

2026-10-28T10:58+0300

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бизнес

fortum

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль финской энергетической группы Fortum, приходящаяся на головную компанию, по итогам первых девяти месяцев 2026 года поднялась на 7,9% в годовом выражении, до 561 миллиона евро, следует из финансовой отчетности компании. Общая чистая прибыль компании поднялась на 8,1% в годовом выражении, также до 561 миллиона евро. Базовая прибыль на акцию выросла до 0,63 евро с 0,58 евро годом ранее. Выручка Fortum в январе-сентябре поднялась на 19,3%, до 4,229 миллиарда евро. Операционная прибыль выросла на 10,3% в годовом выражении, до 699 миллионов евро. Сопоставимая операционная прибыль увеличилась на 8,2%, до 729 миллионов евро. По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, снизилась в 1,7 раза в годовом выражении, до 31 миллиона евро. Общая чистая прибыль в то же время сократилась в 1,8 раза, до 28 миллионов евро. Базовая прибыль на акцию уменьшилась до 0,04 евро с 0,06 евро годом ранее. Квартальная выручка Fortum выросла на 19,9% в годовом выражении, до 1,114 миллиарда евро. Операционная прибыль выросла на 20%, до 72 миллионов евро, а сопоставимая операционная прибыль увеличилась на 5,2%, до 102 миллионов евро. Компания по-прежнему прогнозирует, что ее капитальные затраты в 2026-2030 годах без учета приобретений составят около 2 миллиардов евро. А в 2026 году этот показатель, по ожиданиям, составит 550 миллионов евро. Fortum - финская государственная энергетическая компания. На конец третьего квартала 2026 года ее общий штат составляет 4654 сотрудника.

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бизнес, fortum