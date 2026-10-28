Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Fortum за девять месяцев выросла на 7,9% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/pribyl-874685570.html
Чистая прибыль Fortum за девять месяцев выросла на 7,9%
Чистая прибыль Fortum за девять месяцев выросла на 7,9% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Fortum за девять месяцев выросла на 7,9%
Чистая прибыль финской энергетической группы Fortum, приходящаяся на головную компанию, по итогам первых девяти месяцев 2026 года поднялась на 7,9% в годовом... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:58+0300
2026-10-28T10:59+0300
бизнес
fortum
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874685570.jpg?1793174351
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль финской энергетической группы Fortum, приходящаяся на головную компанию, по итогам первых девяти месяцев 2026 года поднялась на 7,9% в годовом выражении, до 561 миллиона евро, следует из финансовой отчетности компании. Общая чистая прибыль компании поднялась на 8,1% в годовом выражении, также до 561 миллиона евро. Базовая прибыль на акцию выросла до 0,63 евро с 0,58 евро годом ранее. Выручка Fortum в январе-сентябре поднялась на 19,3%, до 4,229 миллиарда евро. Операционная прибыль выросла на 10,3% в годовом выражении, до 699 миллионов евро. Сопоставимая операционная прибыль увеличилась на 8,2%, до 729 миллионов евро. По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, снизилась в 1,7 раза в годовом выражении, до 31 миллиона евро. Общая чистая прибыль в то же время сократилась в 1,8 раза, до 28 миллионов евро. Базовая прибыль на акцию уменьшилась до 0,04 евро с 0,06 евро годом ранее. Квартальная выручка Fortum выросла на 19,9% в годовом выражении, до 1,114 миллиарда евро. Операционная прибыль выросла на 20%, до 72 миллионов евро, а сопоставимая операционная прибыль увеличилась на 5,2%, до 102 миллионов евро. Компания по-прежнему прогнозирует, что ее капитальные затраты в 2026-2030 годах без учета приобретений составят около 2 миллиардов евро. А в 2026 году этот показатель, по ожиданиям, составит 550 миллионов евро. Fortum - финская государственная энергетическая компания. На конец третьего квартала 2026 года ее общий штат составляет 4654 сотрудника.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, fortum
Бизнес, Fortum
10:58 28.10.2026 (обновлено: 10:59 28.10.2026)
 
Чистая прибыль Fortum за девять месяцев выросла на 7,9%

Чистая прибыль Fortum в январе-сентябре выросла на 7,9%, до 561 миллиона евро

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль финской энергетической группы Fortum, приходящаяся на головную компанию, по итогам первых девяти месяцев 2026 года поднялась на 7,9% в годовом выражении, до 561 миллиона евро, следует из финансовой отчетности компании.
Общая чистая прибыль компании поднялась на 8,1% в годовом выражении, также до 561 миллиона евро. Базовая прибыль на акцию выросла до 0,63 евро с 0,58 евро годом ранее.
Выручка Fortum в январе-сентябре поднялась на 19,3%, до 4,229 миллиарда евро. Операционная прибыль выросла на 10,3% в годовом выражении, до 699 миллионов евро. Сопоставимая операционная прибыль увеличилась на 8,2%, до 729 миллионов евро.
По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, снизилась в 1,7 раза в годовом выражении, до 31 миллиона евро. Общая чистая прибыль в то же время сократилась в 1,8 раза, до 28 миллионов евро. Базовая прибыль на акцию уменьшилась до 0,04 евро с 0,06 евро годом ранее.
Квартальная выручка Fortum выросла на 19,9% в годовом выражении, до 1,114 миллиарда евро. Операционная прибыль выросла на 20%, до 72 миллионов евро, а сопоставимая операционная прибыль увеличилась на 5,2%, до 102 миллионов евро.
Компания по-прежнему прогнозирует, что ее капитальные затраты в 2026-2030 годах без учета приобретений составят около 2 миллиардов евро. А в 2026 году этот показатель, по ожиданиям, составит 550 миллионов евро.
Fortum - финская государственная энергетическая компания. На конец третьего квартала 2026 года ее общий штат составляет 4654 сотрудника.
 
БизнесFortum
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала