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Чистая прибыль LG Electronics выросла в 1,7 раза - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль LG Electronics выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль LG Electronics выросла в 1,7 раза - 28.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль LG Electronics выросла в 1,7 раза
Квартальная чистая прибыль южнокорейской LG Electronics, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 1,7 раза в годовом выражении и составила 663,2 миллиарда вон... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:48+0300
2026-10-28T12:51+0300
бизнес
сеул
lg electronics
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874695524.jpg?1793181093
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Квартальная чистая прибыль южнокорейской LG Electronics, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 1,7 раза в годовом выражении и составила 663,2 миллиарда вон (около 501 миллиона долларов), следует из отчетности компании. Операционная прибыль LG увеличилась на 13,5% годовом выражении и составила 781,9 миллиарда вон (591 миллион долларов). Выручка компании в отчетном периоде выросла на 8,9% в годовом выражении, достигнув 23,824 триллиона вон (около 18 миллиардов долларов), также следует из сообщения. "Несмотря на внешние препятствия, включая неопределенность на международной арене, основные направления бизнеса LG продолжали расти благодаря прочным рыночным позициям и дифференцированной продукции", - говорится в пресс-релизе. LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле. Штат компании насчитывает около 75 тысяч сотрудников.
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192
40
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бизнес, сеул, lg electronics
Бизнес, СЕУЛ, LG Electronics
12:48 28.10.2026 (обновлено: 12:51 28.10.2026)
 
Чистая прибыль LG Electronics выросла в 1,7 раза

Чистая прибыль LG Electronics в III квартале увеличилась в 1,7 раза

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Квартальная чистая прибыль южнокорейской LG Electronics, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 1,7 раза в годовом выражении и составила 663,2 миллиарда вон (около 501 миллиона долларов), следует из отчетности компании.
Операционная прибыль LG увеличилась на 13,5% годовом выражении и составила 781,9 миллиарда вон (591 миллион долларов).
Выручка компании в отчетном периоде выросла на 8,9% в годовом выражении, достигнув 23,824 триллиона вон (около 18 миллиардов долларов), также следует из сообщения.
"Несмотря на внешние препятствия, включая неопределенность на международной арене, основные направления бизнеса LG продолжали расти благодаря прочным рыночным позициям и дифференцированной продукции", - говорится в пресс-релизе.
LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле. Штат компании насчитывает около 75 тысяч сотрудников.
 
БизнесСЕУЛLG Electronics
 
 
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