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Чистая прибыль Petroсhina за III квартал выросла на 21,9%
Чистая прибыль Petroсhina за III квартал выросла на 21,9% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Petroсhina за III квартал выросла на 21,9%
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров китайской нефтегазовой компании Petroсhina, за первые три квартала года выросла на 21,9% - до 155,773 миллиарда юаней | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:42+0300
2026-10-28T19:42+0300
2026-10-28T20:03+0300
финансы
китай
petrochina
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров китайской нефтегазовой компании Petroсhina, за первые три квартала года выросла на 21,9% - до 155,773 миллиарда юаней (23,3 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 0,85 юаня (0,13 доллара) против 0,7 юаня (0,1 доллара) за аналогичный период годом ранее. Выручка за отчетный период увеличилась на 7% - до 2,321 триллиона юаней (346,8 миллиарда долларов). По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Petroсhina, поднялась на 21,6% - до 51,839 миллиарда юаней (7,7 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 0,28 юаня (0,04 доллара) после 0,23 юаня (0,03 доллара) за третий квартал прошлого года. Выручка поднялась на 10,4% - до 793,573 миллиарда юаней (118,6 миллиарда долларов). Добыча нефти Petroсhina за девять месяцев составила 698,6 миллиона баррелей, что на 2,2% меньше показателя за тот же период 2025 года. Добыча газа при этом выросла на 2,3% - до 4,069 миллиарда кубических футов. Petrochina - крупнейшая нефтегазовая компания Китая, была основана 5 ноября 1999 года. Компания занимается разведкой, разработкой, добычей, а также сбытом нефти и нефтепродуктов, природного газа и нефтехимических продуктов.
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финансы, китай, petrochina
Финансы, КИТАЙ, PetroChina
Чистая прибыль Petroсhina за III квартал выросла на 21,9%
Чистая прибыль Petroсhina в III квартале выросла на 21,9% - до 23,3 миллиардов долларов
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров китайской нефтегазовой компании Petroсhina, за первые три квартала года выросла на 21,9% - до 155,773 миллиарда юаней (23,3 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 0,85 юаня (0,13 доллара) против 0,7 юаня (0,1 доллара) за аналогичный период годом ранее. Выручка за отчетный период увеличилась на 7% - до 2,321 триллиона юаней (346,8 миллиарда долларов).
По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Petroсhina, поднялась на 21,6% - до 51,839 миллиарда юаней (7,7 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 0,28 юаня (0,04 доллара) после 0,23 юаня (0,03 доллара) за третий квартал прошлого года. Выручка поднялась на 10,4% - до 793,573 миллиарда юаней (118,6 миллиарда долларов).
Добыча нефти Petroсhina за девять месяцев составила 698,6 миллиона баррелей, что на 2,2% меньше показателя за тот же период 2025 года. Добыча газа при этом выросла на 2,3% - до 4,069 миллиарда кубических футов.
Petrochina - крупнейшая нефтегазовая компания Китая, была основана 5 ноября 1999 года. Компания занимается разведкой, разработкой, добычей, а также сбытом нефти и нефтепродуктов, природного газа и нефтехимических продуктов.