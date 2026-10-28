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Чистая прибыль Airbus Group за 9 месяцев выросла почти на 36% - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Airbus Group за 9 месяцев выросла почти на 36%
Чистая прибыль Airbus Group за 9 месяцев выросла почти на 36% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Airbus Group за 9 месяцев выросла почти на 36%
Чистая прибыль концерна Airbus Group за девять месяцев текущего года поднялась почти на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,587... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T20:51+0300
2026-10-28T20:51+0300
бизнес
финансы
airbus
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль концерна Airbus Group за девять месяцев текущего года поднялась почти на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,587 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании. Прибыль в пересчете на акцию составила 4,54 евро после 3,34 евро годом ранее. Выручка за девять месяцев выросла на 6,7% - до 50,645 миллиарда евро. За январь-сентябрь компания получила заказы на 1 тысячу 105 самолетов, что на 115% больше аналогичного показателя прошлого года. За девять месяцев компания поставила 547 самолетов против 507 самолетов годом ранее. По итогам третьего квартала чистая прибыль увеличилась в годовом выражении на 20% - до 1,344 миллиарда евро. Прибыль на акцию составила 1,70 евро после 1,41 евро ранее. Выручка за третий квартал снизилась на 2% в годовом выражении - до 17,469 миллиарда евро. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, финансы, airbus
Бизнес, Финансы, Airbus
20:51 28.10.2026
 
Чистая прибыль Airbus Group за 9 месяцев выросла почти на 36%

Чистая прибыль Airbus Group за 9 месяцев выросла почти на 36%

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль концерна Airbus Group за девять месяцев текущего года поднялась почти на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,587 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании.
Прибыль в пересчете на акцию составила 4,54 евро после 3,34 евро годом ранее. Выручка за девять месяцев выросла на 6,7% - до 50,645 миллиарда евро.
За январь-сентябрь компания получила заказы на 1 тысячу 105 самолетов, что на 115% больше аналогичного показателя прошлого года. За девять месяцев компания поставила 547 самолетов против 507 самолетов годом ранее.
По итогам третьего квартала чистая прибыль увеличилась в годовом выражении на 20% - до 1,344 миллиарда евро. Прибыль на акцию составила 1,70 евро после 1,41 евро ранее. Выручка за третий квартал снизилась на 2% в годовом выражении - до 17,469 миллиарда евро.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
 
БизнесФинансыAirbus
 
 
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