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Более 50 брендов представили свою продукцию на "Днях креативной экономики" - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Более 50 брендов представили свою продукцию на "Днях креативной экономики"
Более 50 брендов представили свою продукцию на "Днях креативной экономики" - 28.10.2026, ПРАЙМ
Более 50 брендов представили свою продукцию на "Днях креативной экономики"
Более 50 российских брендов представили свою продукцию в рамках форума "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге, который объединяет три крупных отраслевых... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:42+0300
2026-10-28T16:42+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
агентство стратегических инициатив
аси
мсп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874717000.jpg?1793194951
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Более 50 российских брендов представили свою продукцию в рамках форума "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге, который объединяет три крупных отраслевых события – "Содружество моды", "Креативный код. Россия" и международную конференцию RICS, сообщило Агентство стратегических инициатив (АСИ). "Искусство, технологии, дизайн и культурное наследие объединила выставка брендов на Днях креативной экономики в Санкт-Петербурге. Российские компании представили продукцию в четырех разделах: "Смыслы", "Экранные искусства и технологии", "Предметный мир и образ", "Среда и опыт". Более 50 российских компаний представили продукцию на Днях креативной экономики", - сообщается на сайте АСИ. Там указано, что раздел "Смыслы" знакомит посетителей с современным искусством, "Экранные искусства и технологии" объединяет кино, анимацию, видеоигры и цифровые инструменты. В разделе "Предметный мир и образ" представлены одежда, обувь, аксессуары, мебель и предметы для дома. Раздел "Среда и опыт" посвящен развитию территорий и новым прочтениям культурного наследия. Форум "Дни креативной экономики" проходит с 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге. Это крупное мероприятие для обсуждения перспектив развития креативных индустрий, обмена лучшими практиками и реализации совместных проектов. Форум объединит представителей крупного бизнеса, креативных и производственных МСП, органов власти, образовательных организаций, институтов развития и профессионального сообщества стран Содружества.
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бизнес, россия, санкт-петербург, агентство стратегических инициатив, аси, мсп
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Агентство стратегических инициатив, АСИ, МСП
16:42 28.10.2026
 
Более 50 брендов представили свою продукцию на "Днях креативной экономики"

Более 50 российских брендов представили свою продукцию на "Днях креативной экономики"

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Более 50 российских брендов представили свою продукцию в рамках форума "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге, который объединяет три крупных отраслевых события – "Содружество моды", "Креативный код. Россия" и международную конференцию RICS, сообщило Агентство стратегических инициатив (АСИ).
"Искусство, технологии, дизайн и культурное наследие объединила выставка брендов на Днях креативной экономики в Санкт-Петербурге. Российские компании представили продукцию в четырех разделах: "Смыслы", "Экранные искусства и технологии", "Предметный мир и образ", "Среда и опыт". Более 50 российских компаний представили продукцию на Днях креативной экономики", - сообщается на сайте АСИ.
Там указано, что раздел "Смыслы" знакомит посетителей с современным искусством, "Экранные искусства и технологии" объединяет кино, анимацию, видеоигры и цифровые инструменты. В разделе "Предметный мир и образ" представлены одежда, обувь, аксессуары, мебель и предметы для дома. Раздел "Среда и опыт" посвящен развитию территорий и новым прочтениям культурного наследия.
Форум "Дни креативной экономики" проходит с 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге. Это крупное мероприятие для обсуждения перспектив развития креативных индустрий, обмена лучшими практиками и реализации совместных проектов. Форум объединит представителей крупного бизнеса, креативных и производственных МСП, органов власти, образовательных организаций, институтов развития и профессионального сообщества стран Содружества.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАгентство стратегических инициативАСИМСП
 
 
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