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Программа льготного автокредитования и автолизинга возобновится с 1 декабря - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Программа льготного автокредитования и автолизинга возобновится с 1 декабря
Программа льготного автокредитования и автолизинга возобновится с 1 декабря - 28.10.2026, ПРАЙМ
Программа льготного автокредитования и автолизинга возобновится с 1 декабря
Расширен первый абзац, добавлены пояснения и контекст (третий и последний абзацы) | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:17+0300
2026-10-28T14:17+0300
бизнес
финансы
дальний восток
денис мантуров
антон алиханов
минпромторг
совет федерации
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Расширен первый абзац, добавлены пояснения и контекст (третий и последний абзацы) МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Программы льготного автокредитования и автолизинга в России будут возобновлены с 1 декабря 2026 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Минпромторг РФ в конце сентября сообщил о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных в текущем году на реализацию программ льготного автокредитования и автолизинга в объеме 20 и 30 миллиардов соответственно. В связи с этим в текущем году действие данных инструментов было остановлено, уточняли в министерстве. "Мы нашли решение, а точнее министерство промышленности и торговли и министерство финансов, внести в правительство предложение. Мы это поддержали, и с 1 декабря программа будет возобновлена, но из лимитов уже 2027 года", - сказал Мантуров. Как позднее уточнили в секретариате первого вице-премьера, речь шла о программах льготного автокредитования и автолизинга. "Думаю, что это будет хорошим подспорьем и поддержкой и для наших автопроизводителей, и для категории граждан, кто имеет возможность воспользоваться этой программой", - добавил Мантуров. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от цены электромобиля в 35%, но не более 925 тысяч рублей; от цены автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) - 20%, а для жителей Дальнего Востока - 25%. Программа действует для медиков, работников образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов. Также она распространяется на семьи с двумя и более детьми - для них предусмотрена скидка 10%. На автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, действует скидка 40%. Проект бюджета РФ на 2027-2029 годы предусматривает финансирование программ поддержки спроса на автомобили в 2027 году в объеме 7 миллиардов рублей для автокредитования и 17 миллиардов - лизинга. Глава Минпромторга Антон Алиханов говорил в октябре, что министерство во втором чтении проекта предложит варианты увеличения финансирования по этим программам.
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бизнес, финансы, дальний восток, денис мантуров, антон алиханов, минпромторг, совет федерации
Бизнес, Финансы, Дальний Восток, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Минпромторг, Совет Федерации
14:17 28.10.2026
 
Программа льготного автокредитования и автолизинга возобновится с 1 декабря

Мантуров: программы льготного автокредитования и автолизинга возобновятся с 1 декабря

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Расширен первый абзац, добавлены пояснения и контекст (третий и последний абзацы)
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Программы льготного автокредитования и автолизинга в России будут возобновлены с 1 декабря 2026 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Минпромторг РФ в конце сентября сообщил о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных в текущем году на реализацию программ льготного автокредитования и автолизинга в объеме 20 и 30 миллиардов соответственно. В связи с этим в текущем году действие данных инструментов было остановлено, уточняли в министерстве.
"Мы нашли решение, а точнее министерство промышленности и торговли и министерство финансов, внести в правительство предложение. Мы это поддержали, и с 1 декабря программа будет возобновлена, но из лимитов уже 2027 года", - сказал Мантуров.
Как позднее уточнили в секретариате первого вице-премьера, речь шла о программах льготного автокредитования и автолизинга.
"Думаю, что это будет хорошим подспорьем и поддержкой и для наших автопроизводителей, и для категории граждан, кто имеет возможность воспользоваться этой программой", - добавил Мантуров.
Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от цены электромобиля в 35%, но не более 925 тысяч рублей; от цены автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) - 20%, а для жителей Дальнего Востока - 25%. Программа действует для медиков, работников образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов. Также она распространяется на семьи с двумя и более детьми - для них предусмотрена скидка 10%. На автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, действует скидка 40%.
Проект бюджета РФ на 2027-2029 годы предусматривает финансирование программ поддержки спроса на автомобили в 2027 году в объеме 7 миллиардов рублей для автокредитования и 17 миллиардов - лизинга. Глава Минпромторга Антон Алиханов говорил в октябре, что министерство во втором чтении проекта предложит варианты увеличения финансирования по этим программам.
 
БизнесФинансыДальний ВостокДенис МантуровАнтон АлихановМинпромторгСовет Федерации
 
 
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