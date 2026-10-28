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Мировое производство стали сократится на 0,5% в 2026 году

Мировое производство стали сократится на 0,5% в 2026 году - 28.10.2026, ПРАЙМ

Мировое производство стали сократится на 0,5% в 2026 году

Мировое производство стали сократится на 0,5% в 2026 году и еще на 0,5-1,5% в 2027 году, следует из исследования старшего аналитика по металлургическому и... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T18:50+0300

2026-10-28T18:50+0300

2026-10-28T18:50+0300

промышленность

мировая экономика

китай

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мировое производство стали сократится на 0,5% в 2026 году и еще на 0,5-1,5% в 2027 году, следует из исследования старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему секторам в "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Глобальное производство стали может снизиться, по нашим оценкам, на 0,5% год к году в 2026 году и еще на 0,5-1,5% год к году в 2027 году", - говорится в исследовании. Согласно приведенной таблице, в 2025 году данный показатель был выше 1,849 миллиарда тонн. "Несмотря на то, что мировое производство стали в 2025 году сократилось почти на 6% с пиковых уровней 2021 года, цены на глобальном рынке остаются под давлением из-за высокого объема чистого экспорта стали из Китая (+25% год к году за 2024 год и +8% год к году за 2025 год) ввиду слабого внутреннего спроса", - считают в "Эйлер". По оценке экспертов, глобальные цены на сталь фактически достигли "дна", поскольку китайские неинтегрированные игроки поставляют горячекатаный прокат на экспорт с убытком при текущем уровне цен. В будущем прогнозируется постепенное восстановление мировых цен по мере нормализации объемов чистого экспорта стали из КНР. В частности, в 2027 году допускается спад чистого экспорта стали из Китая на 10-25% в годовом выражении, а в 2028 году - еще на 10-25% в разных сценариях сокращения избыточного выпуска в КНР.

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промышленность, мировая экономика, китай, кнр