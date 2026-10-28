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Мировое производство стали сократится на 0,5% в 2026 году - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Мировое производство стали сократится на 0,5% в 2026 году
Мировое производство стали сократится на 0,5% в 2026 году - 28.10.2026, ПРАЙМ
Мировое производство стали сократится на 0,5% в 2026 году
Мировое производство стали сократится на 0,5% в 2026 году и еще на 0,5-1,5% в 2027 году, следует из исследования старшего аналитика по металлургическому и... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T18:50+0300
2026-10-28T18:50+0300
промышленность
мировая экономика
китай
кнр
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мировое производство стали сократится на 0,5% в 2026 году и еще на 0,5-1,5% в 2027 году, следует из исследования старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему секторам в "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Глобальное производство стали может снизиться, по нашим оценкам, на 0,5% год к году в 2026 году и еще на 0,5-1,5% год к году в 2027 году", - говорится в исследовании. Согласно приведенной таблице, в 2025 году данный показатель был выше 1,849 миллиарда тонн. "Несмотря на то, что мировое производство стали в 2025 году сократилось почти на 6% с пиковых уровней 2021 года, цены на глобальном рынке остаются под давлением из-за высокого объема чистого экспорта стали из Китая (+25% год к году за 2024 год и +8% год к году за 2025 год) ввиду слабого внутреннего спроса", - считают в "Эйлер". По оценке экспертов, глобальные цены на сталь фактически достигли "дна", поскольку китайские неинтегрированные игроки поставляют горячекатаный прокат на экспорт с убытком при текущем уровне цен. В будущем прогнозируется постепенное восстановление мировых цен по мере нормализации объемов чистого экспорта стали из КНР. В частности, в 2027 году допускается спад чистого экспорта стали из Китая на 10-25% в годовом выражении, а в 2028 году - еще на 10-25% в разных сценариях сокращения избыточного выпуска в КНР.
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промышленность, мировая экономика, китай, кнр
Промышленность, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
18:50 28.10.2026
 
Мировое производство стали сократится на 0,5% в 2026 году

"Эйлер": мировое производство стали сократится на 0,5% в 2026 году

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мировое производство стали сократится на 0,5% в 2026 году и еще на 0,5-1,5% в 2027 году, следует из исследования старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему секторам в "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Глобальное производство стали может снизиться, по нашим оценкам, на 0,5% год к году в 2026 году и еще на 0,5-1,5% год к году в 2027 году", - говорится в исследовании.
Согласно приведенной таблице, в 2025 году данный показатель был выше 1,849 миллиарда тонн.
"Несмотря на то, что мировое производство стали в 2025 году сократилось почти на 6% с пиковых уровней 2021 года, цены на глобальном рынке остаются под давлением из-за высокого объема чистого экспорта стали из Китая (+25% год к году за 2024 год и +8% год к году за 2025 год) ввиду слабого внутреннего спроса", - считают в "Эйлер".
По оценке экспертов, глобальные цены на сталь фактически достигли "дна", поскольку китайские неинтегрированные игроки поставляют горячекатаный прокат на экспорт с убытком при текущем уровне цен.
В будущем прогнозируется постепенное восстановление мировых цен по мере нормализации объемов чистого экспорта стали из КНР. В частности, в 2027 году допускается спад чистого экспорта стали из Китая на 10-25% в годовом выражении, а в 2028 году - еще на 10-25% в разных сценариях сокращения избыточного выпуска в КНР.
 
ПромышленностьМировая экономикаКИТАЙКНР
 
 
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