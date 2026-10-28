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Производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре снизилось на 24,5% - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре снизилось на 24,5%
Производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре снизилось на 24,5% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре снизилось на 24,5%
Производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре сократилось на 24,5% в годовом выражении и составило 31,4 тысячи единиц, в сентябре - выросло на 2,7%,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:17+0300
2026-10-28T19:17+0300
бизнес
россия
росстат
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре сократилось на 24,5% в годовом выражении и составило 31,4 тысячи единиц, в сентябре - выросло на 2,7%, до 3,7 тысячи штук, следует из данных Росстата. Выпуск пассажирских вагонов за девять месяцев сократился на 13,4%, до 859 единиц. В сентябре объем производства снизился на 15,3% и составил 94 штуки. Производство электровозов по итогам января-сентября снизилось на 18,7% - до 161 штуки. В сентябре было выпущено 19 электровозов, что на 36,7% меньше, чем год назад.
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бизнес, россия, росстат
Бизнес, РОССИЯ, Росстат
19:17 28.10.2026
 
Производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре снизилось на 24,5%

Росстат: производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре сократилось на 24,5%

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре сократилось на 24,5% в годовом выражении и составило 31,4 тысячи единиц, в сентябре - выросло на 2,7%, до 3,7 тысячи штук, следует из данных Росстата.
Выпуск пассажирских вагонов за девять месяцев сократился на 13,4%, до 859 единиц. В сентябре объем производства снизился на 15,3% и составил 94 штуки.
Производство электровозов по итогам января-сентября снизилось на 18,7% - до 161 штуки. В сентябре было выпущено 19 электровозов, что на 36,7% меньше, чем год назад.
 
БизнесРОССИЯРосстат
 
 
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