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Путин отметил вклад континентальной зоны свободной торговли в независимость Африки
Путин отметил вклад континентальной зоны свободной торговли в независимость Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ
Путин отметил вклад континентальной зоны свободной торговли в независимость Африки
Президент России Владимир Путин отметил вклад континентальной зоны свободной торговли в Африке в экономическую независимость континента. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:35+0300
2026-10-28T14:35+0300
2026-10-28T14:35+0300
мировая экономика
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владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил вклад континентальной зоны свободной торговли в Африке в экономическую независимость континента.
Путин в среду выступает на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.
"Успешная работа Африканской континентальной зоны свободной торговли вносит вклад в углубление промышленной кооперации и обретение экономической независимости континента", - сказал Путин.
Он добавил, что Россия активно участвует в усилиях по финансовому оздоровлению стран Африки и облегчению долгового бремени.
"С целым рядом африканских государств у нас действуют совместные программы по использованию долговых средств для финансирования именно национальных проектов экономического роста", - сказал президент.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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мировая экономика, россия, африка, москва, владимир путин
Мировая экономика, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил вклад континентальной зоны свободной торговли в Африке в экономическую независимость континента.
Путин в среду выступает на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.
"Успешная работа Африканской континентальной зоны свободной торговли вносит вклад в углубление промышленной кооперации и обретение экономической независимости континента", - сказал Путин.
Он добавил, что Россия активно участвует в усилиях по финансовому оздоровлению стран Африки и облегчению долгового бремени.
"С целым рядом африканских государств у нас действуют совместные программы по использованию долговых средств для финансирования именно национальных проектов экономического роста", - сказал президент.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.