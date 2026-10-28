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Путин отметил вклад континентальной зоны свободной торговли в независимость Африки

Путин отметил вклад континентальной зоны свободной торговли в независимость Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ

Путин отметил вклад континентальной зоны свободной торговли в независимость Африки

Президент России Владимир Путин отметил вклад континентальной зоны свободной торговли в Африке в экономическую независимость континента. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T14:35+0300

2026-10-28T14:35+0300

2026-10-28T14:35+0300

мировая экономика

россия

африка

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владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил вклад континентальной зоны свободной торговли в Африке в экономическую независимость континента. Путин в среду выступает на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия-Африка. "Успешная работа Африканской континентальной зоны свободной торговли вносит вклад в углубление промышленной кооперации и обретение экономической независимости континента", - сказал Путин. Он добавил, что Россия активно участвует в усилиях по финансовому оздоровлению стран Африки и облегчению долгового бремени. "С целым рядом африканских государств у нас действуют совместные программы по использованию долговых средств для финансирования именно национальных проектов экономического роста", - сказал президент. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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мировая экономика, россия, африка, москва, владимир путин