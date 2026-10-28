https://1prime.ru/20261028/putin-874704397.html
Путин: БРИКС произвел более 40% мирового ВВП за пять лет
Путин: БРИКС произвел более 40% мирового ВВП за пять лет - 28.10.2026, ПРАЙМ
Путин: БРИКС произвел более 40% мирового ВВП за пять лет
Более 40% мирового ВВП за последние пять лет произвели страны БРИКС, тогда как вклад G7 составил менее 30%, заявил президент России Владимир Путин на пленарной... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:53+0300
2026-10-28T14:53+0300
2026-10-28T14:53+0300
мировая экономика
россия
москва
владимир путин
африка
запад
всемирный банк
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/0a/12/852260992_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_2e30e55a8c9c17c190418315805b1c41.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Более 40% мирового ВВП за последние пять лет произвели страны БРИКС, тогда как вклад G7 составил менее 30%, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка"."За последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели именно государства БРИКС, тогда как вклад группы G7 составил менее 30%. И, несомненно, эта пропорция будет только нарастать, причем нарастать, разумеется, в пользу развивающихся стран", — сказал Путин.Он также отметил, что Африка все энергичнее заявляет о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики: "Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене".Говоря о препятствиях, Путин назвал тарифные войны и нелегитимные санкции инструментами неоколониализма. "Тех, кто привык мыслить колониальным прошлым, сказочно, именно сказочно обогащаться за чужой счет. В ход идут любые самые неприглядные и циничные средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела", — подчеркнул президент. По его словам, Запад активно пытается загнать Африку в долговую кабалу: "Фиксируются активные попытки западных стран загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязать им столь необходимые финансовые ресурсы на грабительских условиях". При этом Россия, напротив, участвует в финансовом оздоровлении стран континента: "С целым рядом африканских государств у нас действуют совместные программы по использованию долговых средств для финансирования именно национальных проектов экономического роста".Отдельно Путин остановился на реформе международных институтов. "Наша страна также последовательно выступает за усиление роли Африки в управлении и принятии ключевых решений в рамках многосторонних институтов развития, прежде всего Международного валютного фонда и Всемирного банка. Да, и вообще, назрел вопрос о реформировании этих организаций, их переориентации на нужды и потребности именно развивающихся экономик", — сказал он. Говоря о технологиях, президент отметил огромный скачок в цифровой области: "Искусственный интеллект, цифровые платформы, автономные системы стали обыденным явлением, а значит, технологический суверенитет и юрисдикция критически важны в сфере кибербезопасности, хранении и обработке персональных данных". По его словам, Россия прочно удерживает передовые позиции в этой гонке: "Конкурентам приходится нас догонять по некоторым направлениям, копировать наши разработки", а также открыта для передачи африканским друзьям компетенций и цифровых ноу-хау. Цифровые разработки в медицине, добавил он, "позволяют рекордно повышать производительность труда врачей и доступность медпомощи, диагностировать заболевания на самых ранних стадиях".Несмотря на давление, торгово-экономические отношения развиваются:"Этому не мешают ни беспрецедентные рестрикции, введенные против нашей страны, ни серьезное давление, оказываемое Западом на наших партнеров на континенте, и мы ценим такую твердую и принципиальную позицию африканских друзей". "На континенте успешно работают крупные компании из России, чья деятельность вносит вклад в социально-экономическое развитие африканских государств. Все новые представители российских деловых кругов выходят на рынки Африки", — резюмировал Путин.
москва
африка
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/0a/12/852260992_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b563dda08bce3c06dd44b405c1a869e0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, москва, владимир путин, африка, запад, всемирный банк
Мировая экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, АФРИКА, ЗАПАД, Всемирный банк
Путин: БРИКС произвел более 40% мирового ВВП за пять лет
Путин: Запад навязывает Африке финансовые ресурсы на грабительских условиях
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Более 40% мирового ВВП за последние пять лет произвели страны БРИКС, тогда как вклад G7 составил менее 30%, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка".
"За последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели именно государства БРИКС, тогда как вклад группы G7 составил менее 30%. И, несомненно, эта пропорция будет только нарастать, причем нарастать, разумеется, в пользу развивающихся стран", — сказал Путин.
Он также отметил, что Африка
все энергичнее заявляет о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики:
"Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене".
Говоря о препятствиях, Путин
назвал тарифные войны и нелегитимные санкции инструментами неоколониализма.
"Тех, кто привык мыслить колониальным прошлым, сказочно, именно сказочно обогащаться за чужой счет. В ход идут любые самые неприглядные и циничные средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела", — подчеркнул президент.
По его словам, Запад
активно пытается загнать Африку в долговую кабалу:
"Фиксируются активные попытки западных стран загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязать им столь необходимые финансовые ресурсы на грабительских условиях".
При этом Россия, напротив, участвует в финансовом оздоровлении стран континента:
"С целым рядом африканских государств у нас действуют совместные программы по использованию долговых средств для финансирования именно национальных проектов экономического роста".
Отдельно Путин остановился на реформе международных институтов.
"Наша страна также последовательно выступает за усиление роли Африки в управлении и принятии ключевых решений в рамках многосторонних институтов развития, прежде всего Международного валютного фонда и Всемирного банка. Да, и вообще, назрел вопрос о реформировании этих организаций, их переориентации на нужды и потребности именно развивающихся экономик", — сказал он.
Говоря о технологиях, президент отметил огромный скачок в цифровой области:
"Искусственный интеллект, цифровые платформы, автономные системы стали обыденным явлением, а значит, технологический суверенитет и юрисдикция критически важны в сфере кибербезопасности, хранении и обработке персональных данных".
По его словам, Россия прочно удерживает передовые позиции в этой гонке:
"Конкурентам приходится нас догонять по некоторым направлениям, копировать наши разработки", а также открыта для передачи африканским друзьям компетенций и цифровых ноу-хау.
Цифровые разработки в медицине, добавил он, "позволяют рекордно повышать производительность труда врачей и доступность медпомощи, диагностировать заболевания на самых ранних стадиях".
Несмотря на давление, торгово-экономические отношения развиваются:
"Этому не мешают ни беспрецедентные рестрикции, введенные против нашей страны, ни серьезное давление, оказываемое Западом на наших партнеров на континенте, и мы ценим такую твердую и принципиальную позицию африканских друзей".
"На континенте успешно работают крупные компании из России, чья деятельность вносит вклад в социально-экономическое развитие африканских государств. Все новые представители российских деловых кругов выходят на рынки Африки", — резюмировал Путин.