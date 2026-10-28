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Путин: БРИКС произвел более 40% мирового ВВП за пять лет

Путин: БРИКС произвел более 40% мирового ВВП за пять лет - 28.10.2026, ПРАЙМ

Путин: БРИКС произвел более 40% мирового ВВП за пять лет

Более 40% мирового ВВП за последние пять лет произвели страны БРИКС, тогда как вклад G7 составил менее 30%, заявил президент России Владимир Путин на пленарной... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T14:53+0300

2026-10-28T14:53+0300

2026-10-28T14:53+0300

мировая экономика

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москва

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запад

всемирный банк

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Более 40% мирового ВВП за последние пять лет произвели страны БРИКС, тогда как вклад G7 составил менее 30%, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка"."За последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели именно государства БРИКС, тогда как вклад группы G7 составил менее 30%. И, несомненно, эта пропорция будет только нарастать, причем нарастать, разумеется, в пользу развивающихся стран", — сказал Путин.Он также отметил, что Африка все энергичнее заявляет о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики: "Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене".Говоря о препятствиях, Путин назвал тарифные войны и нелегитимные санкции инструментами неоколониализма. "Тех, кто привык мыслить колониальным прошлым, сказочно, именно сказочно обогащаться за чужой счет. В ход идут любые самые неприглядные и циничные средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела", — подчеркнул президент. По его словам, Запад активно пытается загнать Африку в долговую кабалу: "Фиксируются активные попытки западных стран загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязать им столь необходимые финансовые ресурсы на грабительских условиях". При этом Россия, напротив, участвует в финансовом оздоровлении стран континента: "С целым рядом африканских государств у нас действуют совместные программы по использованию долговых средств для финансирования именно национальных проектов экономического роста".Отдельно Путин остановился на реформе международных институтов. "Наша страна также последовательно выступает за усиление роли Африки в управлении и принятии ключевых решений в рамках многосторонних институтов развития, прежде всего Международного валютного фонда и Всемирного банка. Да, и вообще, назрел вопрос о реформировании этих организаций, их переориентации на нужды и потребности именно развивающихся экономик", — сказал он. Говоря о технологиях, президент отметил огромный скачок в цифровой области: "Искусственный интеллект, цифровые платформы, автономные системы стали обыденным явлением, а значит, технологический суверенитет и юрисдикция критически важны в сфере кибербезопасности, хранении и обработке персональных данных". По его словам, Россия прочно удерживает передовые позиции в этой гонке: "Конкурентам приходится нас догонять по некоторым направлениям, копировать наши разработки", а также открыта для передачи африканским друзьям компетенций и цифровых ноу-хау. Цифровые разработки в медицине, добавил он, "позволяют рекордно повышать производительность труда врачей и доступность медпомощи, диагностировать заболевания на самых ранних стадиях".Несмотря на давление, торгово-экономические отношения развиваются:"Этому не мешают ни беспрецедентные рестрикции, введенные против нашей страны, ни серьезное давление, оказываемое Западом на наших партнеров на континенте, и мы ценим такую твердую и принципиальную позицию африканских друзей". "На континенте успешно работают крупные компании из России, чья деятельность вносит вклад в социально-экономическое развитие африканских государств. Все новые представители российских деловых кругов выходят на рынки Африки", — резюмировал Путин.

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мировая экономика, россия, москва, владимир путин, африка, запад, всемирный банк