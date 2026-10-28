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Путин пригласил деловые круги Африки на ПМЭФ-2027

Путин пригласил деловые круги Африки на ПМЭФ-2027 - 28.10.2026, ПРАЙМ

Путин пригласил деловые круги Африки на ПМЭФ-2027

Президент России Владимир Путин пригласил деловые круги Африки на следующий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:03+0300

2026-10-28T15:03+0300

2026-10-28T15:03+0300

россия

бизнес

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москва

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил деловые круги Африки на следующий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). "Желаю участникам экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" полезных, плодотворных дискуссий и всего самого доброго. И, конечно, ждем вас снова в России на крупных международных мероприятиях, включая Петербургский экономический форум, который состоится в июне следующего года", - заявил Путин, выступая на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка". Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, бизнес, африка, москва, владимир путин