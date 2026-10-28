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Товарооборот России и Африки превысит 50 миллиардов долларов, заявил Путин - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Африки превысит 50 миллиардов долларов, заявил Путин
Товарооборот России и Африки превысит 50 миллиардов долларов, заявил Путин - 28.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Африки превысит 50 миллиардов долларов, заявил Путин
Торговле России и Африки в самом ближайшем будущем под силу преодолеть отметку в 50 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин на пленарной... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:04+0300
2026-10-28T15:04+0300
сельское хозяйство
россия
африка
москва
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Торговле России и Африки в самом ближайшем будущем под силу преодолеть отметку в 50 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка".&quot;За прошедшие несколько лет отмечен заметный рост взаимной торговли. Российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов. В 2022 году, кстати, он был только 18 — рост значительный. Правда, конечно, и этого недостаточно. Убежден, нам по силам уже в самом ближайшем будущем еще больше нарастить этот показатель, как минимум в два раза, и точно преодолеть отметку в 50 миллиардов&quot;, — сказал Путин.Президент подчеркнул, что развитию отношений не мешают "ни беспрецедентные рестрикции, введенные против нашей страны, ни серьезное давление, оказываемое Западом на наших партнеров на континенте".Также президент назвал Россию одним из наиболее надежных гарантов продовольственной безопасности в Африке: "За девять месяцев 2026 года наша страна экспортировала в Африку 13 миллионов тонн агропродукции. Российские удобрения и зерно уже получают более 40 африканских государств, готовы и далее расширять географию поставок сельхозтоваров", — добавил он.По словам президента, энергетика — та отрасль, где возможности России и континента органично дополняют друг друга. "Совместно реализуется более 30 перспективных энергетических проектов в 16 странах Африки", — сообщил Путин. Он отметил готовность "Русгидро" помогать "в проектировании новых объектов и модернизации действующих электростанций, а также развивать модульную локальную генерацию для обеспечения удаленных изолированных территорий Африки".Говоря о работе российских компаний, Путин подчеркнул: "Наш бизнес не занимается хищнической, неоколониальной эксплуатацией природных и людских ресурсов, а наращивает переработку сырья на месте, тем самым создавая новые рабочие места". Он также пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию: "Это станет дополнительным стимулом и для развития туризма". Отдельно президент назвал образование ключевым направлением партнерства: "Причем этот трек нашего взаимодействия активно развивается на новом технологическом и качественном уровне".
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сельское хозяйство, россия, африка, москва, владимир путин
Сельское хозяйство, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин
15:04 28.10.2026
 
Товарооборот России и Африки превысит 50 миллиардов долларов, заявил Путин

Путин: РФ экспортировала в Африку 13 миллионов тонн агропродукции за девять месяцев

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
 Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Торговле России и Африки в самом ближайшем будущем под силу преодолеть отметку в 50 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка".

"За прошедшие несколько лет отмечен заметный рост взаимной торговли. Российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов. В 2022 году, кстати, он был только 18 — рост значительный. Правда, конечно, и этого недостаточно. Убежден, нам по силам уже в самом ближайшем будущем еще больше нарастить этот показатель, как минимум в два раза, и точно преодолеть отметку в 50 миллиардов", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что развитию отношений не мешают "ни беспрецедентные рестрикции, введенные против нашей страны, ни серьезное давление, оказываемое Западом на наших партнеров на континенте".
Также президент назвал Россию одним из наиболее надежных гарантов продовольственной безопасности в Африке:
"За девять месяцев 2026 года наша страна экспортировала в Африку 13 миллионов тонн агропродукции. Российские удобрения и зерно уже получают более 40 африканских государств, готовы и далее расширять географию поставок сельхозтоваров", — добавил он.
По словам президента, энергетика — та отрасль, где возможности России и континента органично дополняют друг друга.
"Совместно реализуется более 30 перспективных энергетических проектов в 16 странах Африки", — сообщил Путин.
Он отметил готовность "Русгидро" помогать "в проектировании новых объектов и модернизации действующих электростанций, а также развивать модульную локальную генерацию для обеспечения удаленных изолированных территорий Африки".
Говоря о работе российских компаний, Путин подчеркнул:
"Наш бизнес не занимается хищнической, неоколониальной эксплуатацией природных и людских ресурсов, а наращивает переработку сырья на месте, тем самым создавая новые рабочие места".
Он также пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию: "Это станет дополнительным стимулом и для развития туризма". Отдельно президент назвал образование ключевым направлением партнерства:
"Причем этот трек нашего взаимодействия активно развивается на новом технологическом и качественном уровне".
 
Сельское хозяйствоРОССИЯАФРИКАМОСКВАВладимир Путин
 
 
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