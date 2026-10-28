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Путин: России и Африке нужны расчеты в национальных валютах - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Путин: России и Африке нужны расчеты в национальных валютах
Путин: России и Африке нужны расчеты в национальных валютах - 28.10.2026, ПРАЙМ
Путин: России и Африке нужны расчеты в национальных валютах
России и странам Африки надо выстраивать систему расчетов в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии экономического и... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:25+0300
2026-10-28T15:25+0300
россия
африка
москва
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. России и странам Африки надо выстраивать систему расчетов в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка"."Важно продолжать работу по выстраиванию устойчивых каналов взаиморасчетов в национальных валютах, расширять сеть корреспондентских связей российских и африканских банков, способствовать взаимному открытию их филиалов и переходить на альтернативные механизмы передачи платежной информации, в том числе с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России и действующей в странах Африки и Афросоюза панафриканской системы платежей", — сказал Путин. По словам президента, это существенно снизит транзакционные издержки и защитит расчеты от политизированного вмешательства. "Это будет укреплять суверенитет африканских государств, который, надо прямо сказать, еще в значительной степени зависит от западных финансовых систем", — подчеркнул Путин.Он также отметил, что у России есть хороший опыт применения информационных технологий в госуправлении, которым страна готова поделиться: "Действительно у нас реально хорошие системы созданы в госуправлении на основе современных технологий. Это повышает качество управления, доходы в бюджеты стран и повышает качество жизни людей".Отдельно президент остановился на водных ресурсах и медицине. "Россия готова делиться с африканцами уникальными российскими технологиями ответственного водопользования, которые помогут эффективно и бережно распоряжаться водными ресурсами. А это — мелиорация, проектирование и строительство оросительных каналов и гидроузлов, цифровое управление водными объектами и мониторинг за ирригационной сетью и зонами потерь", — отметил он. Говоря о здравоохранении, Путин подчеркнул: "Российские врачи оказывали и продолжают самоотверженно оказывать помощь африканцам в противодействии самым разным опасным инфекциям, включая холеру, а также вспыхнувшую весной эпидемию нового штамма Эболы".
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россия, африка, москва, владимир путин
РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин
15:25 28.10.2026
 
Путин: России и Африке нужны расчеты в национальных валютах

Путин: Россия готова поделиться с Африкой опытом цифрового госуправления

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. России и странам Африки надо выстраивать систему расчетов в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка".
"Важно продолжать работу по выстраиванию устойчивых каналов взаиморасчетов в национальных валютах, расширять сеть корреспондентских связей российских и африканских банков, способствовать взаимному открытию их филиалов и переходить на альтернативные механизмы передачи платежной информации, в том числе с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России и действующей в странах Африки и Афросоюза панафриканской системы платежей", — сказал Путин.
По словам президента, это существенно снизит транзакционные издержки и защитит расчеты от политизированного вмешательства.
"Это будет укреплять суверенитет африканских государств, который, надо прямо сказать, еще в значительной степени зависит от западных финансовых систем", — подчеркнул Путин.
Он также отметил, что у России есть хороший опыт применения информационных технологий в госуправлении, которым страна готова поделиться:
"Действительно у нас реально хорошие системы созданы в госуправлении на основе современных технологий. Это повышает качество управления, доходы в бюджеты стран и повышает качество жизни людей".
Отдельно президент остановился на водных ресурсах и медицине.
"Россия готова делиться с африканцами уникальными российскими технологиями ответственного водопользования, которые помогут эффективно и бережно распоряжаться водными ресурсами. А это — мелиорация, проектирование и строительство оросительных каналов и гидроузлов, цифровое управление водными объектами и мониторинг за ирригационной сетью и зонами потерь", — отметил он.
Говоря о здравоохранении, Путин подчеркнул:
"Российские врачи оказывали и продолжают самоотверженно оказывать помощь африканцам в противодействии самым разным опасным инфекциям, включая холеру, а также вспыхнувшую весной эпидемию нового штамма Эболы".
 
РОССИЯАФРИКАМОСКВАВладимир Путин
 
 
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