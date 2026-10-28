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Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна

Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна

Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:52+0300

2026-10-28T15:52+0300

2026-10-28T15:52+0300

сельское хозяйство

россия

африка

москва

владимир путин

оксана лут

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия на данный момент времени занимает первое место в мире по экспорту зерна. Первое место. По объемам производства, с учетом собственного потребления, мы производим меньше, но на экспорт поставляем больше всех стран в мире" , - сказал Путин в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. Как уточнила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, Россия является первой в мире по экспорту пшеницы. Третий саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28–29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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сельское хозяйство, россия, африка, москва, владимир путин, оксана лут