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Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна
Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна
Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:52+0300
2026-10-28T15:52+0300
2026-10-28T15:52+0300
сельское хозяйство
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия на данный момент времени занимает первое место в мире по экспорту зерна. Первое место. По объемам производства, с учетом собственного потребления, мы производим меньше, но на экспорт поставляем больше всех стран в мире" , - сказал Путин в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. Как уточнила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, Россия является первой в мире по экспорту пшеницы. Третий саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28–29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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сельское хозяйство, россия, африка, москва, владимир путин, оксана лут
Сельское хозяйство, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин, Оксана Лут
Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна
Путин: Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия на данный момент времени занимает первое место в мире по экспорту зерна. Первое место. По объемам производства, с учетом собственного потребления, мы производим меньше, но на экспорт поставляем больше всех стран в мире" , - сказал Путин в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки.
Как уточнила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, Россия является первой в мире по экспорту пшеницы.
Третий саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28–29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.