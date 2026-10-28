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Турецкие компании готовы выкупить часть пакета в проекте АЭС "Аккую"

Турецкие компании готовы выкупить часть пакета в проекте АЭС "Аккую" - 28.10.2026, ПРАЙМ

Турецкие компании готовы выкупить часть пакета в проекте АЭС "Аккую"

Турецкие компании готовы выкупить часть пакета в проекте атомной электростанции "Аккую" в Турции, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:08+0300

2026-10-28T16:08+0300

2026-10-28T16:08+0300

турция

москва

владимир путин

аэс "аккую"

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Турецкие компании готовы выкупить часть пакета в проекте атомной электростанции "Аккую" в Турции, заявил президент РФ Владимир Путин. "В Турции Россия заканчивает (строительство АЭС "Аккую" - ред.) целиком. Там полностью наше финансирование, все 25 миллиардов долларов - это стопроцентные российские инвестиции. Там на уникальных условиях мы строим, мы владеем и мы эксплуатируем. Правда, сейчас внутри Турции нашлись компании, которые хотят тоже быть участниками этого процесса и готовы выкупить часть пакета. Мы это только приветствуем", - сказал Путин на полях форума Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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турция, москва, владимир путин, аэс "аккую"