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Путин: Индонезия заинтересовалась российскими рыболовными судами
Путин: Индонезия заинтересовалась российскими рыболовными судами - 28.10.2026, ПРАЙМ
Путин: Индонезия заинтересовалась российскими рыболовными судами
Президент России Владимир Путин заявил об интересе Индонезии к опыту РФ по строительству судов для добычи и переработки рыбных ресурсов. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:09+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил об интересе Индонезии к опыту РФ по строительству судов для добычи и переработки рыбных ресурсов. Глава государства в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. "Мы начали строить флот для добычи рыбы, добычи и переработки. Это крупные такие предприятия по добыче и по переработке рыбных ресурсов. Некоторые наши друзья, партнеры, например, Индонезия, президент Индонезии (Прабово Субианто - ред.), очень заинтересовались. Таких крупных судов по добыче и переработке рыбы прямо в море не строил даже Советский Союз. Современные, эффективные очень суда", - сказал Путин в ходе осмотра выставки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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промышленность, индонезия, африка, москва, владимир путин, прабово субианто
Промышленность, ИНДОНЕЗИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин, Прабово Субианто
Путин: Индонезия заинтересовалась российскими рыболовными судами
Путин: Индонезии интересен опыт РФ по строительству судов для добычи и переработки рыбы
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил об интересе Индонезии к опыту РФ по строительству судов для добычи и переработки рыбных ресурсов.
Глава государства в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки.
"Мы начали строить флот для добычи рыбы, добычи и переработки. Это крупные такие предприятия по добыче и по переработке рыбных ресурсов. Некоторые наши друзья, партнеры, например, Индонезия, президент Индонезии (Прабово Субианто - ред.), очень заинтересовались. Таких крупных судов по добыче и переработке рыбы прямо в море не строил даже Советский Союз. Современные, эффективные очень суда", - сказал Путин в ходе осмотра выставки.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.