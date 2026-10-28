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Никто, кроме России, пока еще не строит малые АЭС, заявил Путин - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Никто, кроме России, пока еще не строит малые АЭС, заявил Путин
Никто, кроме России, пока еще не строит малые АЭС, заявил Путин - 28.10.2026, ПРАЙМ
Никто, кроме России, пока еще не строит малые АЭС, заявил Путин
Никто, кроме России, пока еще не строит малые АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:10+0300
2026-10-28T16:10+0300
россия
африка
москва
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Никто, кроме России, пока еще не строит малые АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. "Наши конкуренты, мы вне политики работаем с ними - это французские компании, японские компании, американские - они все говорят о том, что они готовы разрабатывать и разрабатывают малые электростанции. Но пока еще на практике никто ничего не сделал. Только в России есть действующие, построенные и работающие", - сказал он в ходе осмотра выставки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, москва, владимир путин
РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин
16:10 28.10.2026
 
Никто, кроме России, пока еще не строит малые АЭС, заявил Путин

Владимир Путин: никто, кроме России, пока еще не строит малые АЭС

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Никто, кроме России, пока еще не строит малые АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки.
"Наши конкуренты, мы вне политики работаем с ними - это французские компании, японские компании, американские - они все говорят о том, что они готовы разрабатывать и разрабатывают малые электростанции. Но пока еще на практике никто ничего не сделал. Только в России есть действующие, построенные и работающие", - сказал он в ходе осмотра выставки.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯАФРИКАМОСКВАВладимир Путин
 
 
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