https://1prime.ru/20261028/putin-874713145.html

Никто, кроме России, пока еще не строит малые АЭС, заявил Путин

Никто, кроме России, пока еще не строит малые АЭС, заявил Путин - 28.10.2026, ПРАЙМ

Никто, кроме России, пока еще не строит малые АЭС, заявил Путин

Никто, кроме России, пока еще не строит малые АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:10+0300

2026-10-28T16:10+0300

2026-10-28T16:10+0300

россия

африка

москва

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Никто, кроме России, пока еще не строит малые АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. "Наши конкуренты, мы вне политики работаем с ними - это французские компании, японские компании, американские - они все говорят о том, что они готовы разрабатывать и разрабатывают малые электростанции. Но пока еще на практике никто ничего не сделал. Только в России есть действующие, построенные и работающие", - сказал он в ходе осмотра выставки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, африка, москва, владимир путин